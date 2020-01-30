  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Грета Тунберг зареєструє своє ім'я в якості торговельної марки

    • Розсилка
    Активістка Грета Тунберг визнана людиною 2019 року - Грета Тунберг зареєструє своє ім'я в якості торговельної марки
    Активістка Грета Тунберг визнана людиною 2019 року

    Активістка також вирішила зареєструвати назви громадських рухів

    Шведська екоактивістка Грета Тунберг подала заявку на реєстрацію свого імені в якості товарного знака.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

    Активістка також вирішила зареєструвати назви громадських рухів - Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet і інші - які вона ініціювала своїми акціями на захист клімату.

    Тунберг пояснила, що прийняла таке рішення, так як часто її ім'я і назви рухів використовують неправомірно, в тому числі, в комерційних цілях без відповідної згоди дівчини.

    Нагадаємо, авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

    Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

    Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

    Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

    Instagram Грета Тунберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ