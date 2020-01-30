Грета Тунберг зареєструє своє ім'я в якості торговельної марки



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Активістка Грета Тунберг визнана людиною 2019 року

Активістка також вирішила зареєструвати назви громадських рухів

Шведська екоактивістка Грета Тунберг подала заявку на реєстрацію свого імені в якості товарного знака.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Активістка також вирішила зареєструвати назви громадських рухів - Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet і інші - які вона ініціювала своїми акціями на захист клімату.

Тунберг пояснила, що прийняла таке рішення, так як часто її ім'я і назви рухів використовують неправомірно, в тому числі, в комерційних цілях без відповідної згоди дівчини.

Нагадаємо, авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.