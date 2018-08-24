Грибаускайте привітала Україну з Днем Незалежності українською мовою



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Даля Грибаускайте

На офіційній Twitter-сторінці президента Литви з'явилося привітання Україні з Днем Незалежності

Президент Литви Даля Грибаускайте привітала Україну із головним святом країни.

На офіційній Twitter-сторінці президента Литви з'явилося привітання Україні з Днем Незалежності.

Примітно, що воно написане українською мовою.

Щирі вітання усім людям України з нагоди Дня Незалежності! #СлаваУкраїні! pic.twitter.com/KGW0xiFjo4 — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 24 августа 2018 г.

Як повідомлялось, президент Польщі Анджей Дуда привітав Петра Порошенка і українців з Днем Незалежності. «Хочу запевнити Вас у повазі до Українського Народу, який наполегливо будує Незалежну державу та готовий на найбільші жертви перед лицем порушення міжнародного права та збройної агресії з боку сусіда. Хочу наголосити на незмінній підтримці Республікою Польща суверенності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Виразом цього є ініціативи, прийняті в цій сфері на форумі Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та НАТО», - йдеться у привітанні.