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    Грибаускайте привітала Україну з Днем Незалежності українською мовою

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    Даля Грибаускайте - Грибаускайте привітала Україну з Днем Незалежності українською мовою
    Даля Грибаускайте

    На офіційній Twitter-сторінці президента Литви з'явилося привітання Україні з Днем Незалежності

    Президент Литви Даля Грибаускайте привітала Україну із головним святом країни.

    На офіційній Twitter-сторінці президента Литви  з'явилося привітання Україні з Днем Незалежності.

    Примітно, що воно написане українською мовою.

    Як повідомлялось, президент Польщі Анджей Дуда привітав Петра Порошенка і українців з Днем Незалежності. «Хочу запевнити Вас у повазі до Українського Народу, який наполегливо будує Незалежну державу та готовий на найбільші жертви перед лицем порушення міжнародного права та збройної агресії з боку сусіда. Хочу наголосити на незмінній підтримці Республікою Польща суверенності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Виразом цього є ініціативи, прийняті в цій сфері на форумі Ради безпеки ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу та НАТО», - йдеться у привітанні.

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