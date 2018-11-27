Грицак підтвердив, що на захоплених росіянами кораблях були контррозвідники СБУ



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Захоплені Росією українські артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир

За даними СБУ, один з контррозвідників отримав важке поранення

На борту захоплених в Керченській протоці кораблів Військово-морських сил України перебували контррозвідники Служби безпеки (СБУ). Про це йдеться у заяві голови СБУ Василя Грицака.

Повідомляється, що на борту захоплених кораблів дійсно перебували співробітники військової контррозвідки СБУ. За словами Грицака, вони виконували завдання по контррозвідувальному забезпеченню підрозділів ВМС України. Крім того, він нагадав, що військові контррозвідники більше чотирьох років знаходяться на передовій пліч-о-пліч з військовослужбовцями Збройних сил.

«За підтвердженою оперативною інформацією СБУ, один з російських штурмовиків використовував проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, в результаті чого один з офіцерів СБУ отримав важке поранення», - зазначив Грицак і додав, що СБУ вживає необхідних заходів для звільнення полонених.

Зранку 27 листопада захоплених під час російського збройного нападу на українські військові судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, українських моряків доставили на так званий суд до Сімферополя в окупованому Криму.

Раніше ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».