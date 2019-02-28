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    Зеленський визнав, що співпраця з МВФ - важлива для України

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    Стало відомо про зустріч&nbsp;Зеленського з постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом - Зеленський визнав, що співпраця з МВФ - важлива для України
    Стало відомо про зустріч Зеленського з постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом

    У Зеленського стверджують, що зустріч з представником МВФ відбулась 23 лютого

    Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський зустрівся з постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йостою Люнгманом. Про це сьогодні, 28 лютого, повідомила прес-служба кандидата-артиста. 

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    Виявляється, що зустріч відбулась ще 23 лютого. Прес-служба артиста пише, що «йшлося про співпрацю України з МВФ». «Володимир Зеленський наголосив на важливості продовження взаємодії для подальшого покращення економічної ситуації в країні, притоку інвестицій і підвищення стандартів життя громадян», - йдеться у повідомленні. 

    Він також «поінформував Йосту Люнгмана про основні положення своєї передвиборчої програми та перші кроки» у разі, якщо його буде обрано президентом України. 

    «Серед іншого це – встановлення верховенства права, реформа органів прокуратури та сектора безпеки, викорінення корупції, ініціювання земельної реформи, забезпечення стабільності банківської системи й незалежності роботи НБУ», - повідомили у Зеленського. 

    Також у Зеленського стверджують, що він провів зустрічі з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен і послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.

     До вашої уваги:  
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