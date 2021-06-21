«Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)

За два роки троянда виросла на висоту 6 метрів

Ексдепутатка Тетяна Чорновол похизувалася своїм будинком, який розмалювала фрескам, а також розкішною рожевою трояндою, яка цвіте у її саду. До речі, квітку Чорновол купила у звичайному супермаркеті. Про це ексдепутатка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

«Моя італійська вілла...Будинок 90-тих перетворився у віллу завдяки фрескам і трояндам. За два дні розписала чотири вікна на хиткій драбині. Спочатку було страшнувато, потім не до того – справа захоплює.

А тепер розкажу вам про рожеву троянду на стіні. Вона з АТБ з їх фірмової корзини з шматтям та побутовими дрібничками. Завжди туди заглядаю.

Троянда привернула мою увагу жагою для життя. Вона була з залишків, невеликий жмуток, загорнутий в поліетилен, що геть всох та втратив товарний вигляд. Проте я зауважила численні бліді паростки, що пробилися з коріння. Вона так хотіла жити!