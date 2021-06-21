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    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)

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    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)
    Фото: Тетяна Чорновол/Facebook

    За два роки троянда виросла на висоту 6 метрів

    Ексдепутатка Тетяна Чорновол похизувалася своїм будинком, який розмалювала фрескам, а також розкішною рожевою трояндою, яка цвіте у її саду. До речі, квітку Чорновол купила у звичайному супермаркеті. Про це ексдепутатка розповіла на своїй сторінці у Facebook.

    «Моя італійська вілла...Будинок 90-тих перетворився у віллу завдяки фрескам і трояндам. За два дні розписала чотири вікна на хиткій драбині. Спочатку було страшнувато, потім не до того – справа захоплює.

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    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)
    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)
    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)
    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)
    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)
    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)

    А тепер розкажу вам про рожеву троянду на стіні. Вона з АТБ з їх фірмової корзини з шматтям та побутовими дрібничками. Завжди туди заглядаю.

    Троянда привернула мою увагу жагою для життя. Вона була з залишків, невеликий жмуток, загорнутий в поліетилен, що геть всох та втратив товарний вигляд. Проте я зауважила численні бліді паростки, що пробилися з коріння. Вона так хотіла жити!

    Я вирішила дати їй шанс. Розчулена і з почуттям поваги до її боротьби я заплатила ... 15 грн. За два роки вона донесла троянди аж під вікно моєї спальні на висоті 6 метрів...», – написала Чорновол.

    Теги: Facebook квіти Тетяна Чорновол
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    «Італійська вілла». Ексдепутатка дрібничку з АТБ перетворила на диво (фото)