Громадська організація «C14» оформляється у політичну партію



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Голова громадської організації С14 Євген Карась Фото: Главком

Євген Карась: Ми будемо реєструватися як партія. Зараз вивчаємо доступні варіанти

Громадська організація «С14» оформляється в політичну партію під назвою «Суспільство майбутнього». Її презентація відбулася 28 вересня. Про це розповів лідер «С14» Євген Карась, пише «Лівий берег».

«Так, ми будемо реєструватися як партія. Зараз вивчаємо доступні варіанти щодо того, як юридично отримати партійну структуру. Найбільше приваблює варіант збору підписів і реєстрація з нуля», - сказав Карась.

За його словами, до керівників руху «С14» вирішили приєднатися низка інших націонал-політичних і ветеранських організацій, тобто мова йде не про просто про перейменування. «Є кілька діючих депутатів місцевого самоврядування. Конкретика по прізвищах скоро буде, ми в процесі структурування управління ... Ми відібрали тих націоналістів, які часом і справами довели свою вірність фундаментальним проєктам, а не тактичним політичним іграм або приватному збагаченню», - заявив Карась.

Серед засновників нової партії він назвав колишнього депутата Верховної Ради Юрія Бублика, депутата Хмельницької райради Віктора Бурлика, депутата Чечелівської районної ради Кирила Дороленка, керівника «Союзу ветеранів війни з Росією» Андрія Медведька, Сергія Мазура з «С14», Миколу Панченка з «Освітньої асамблеї», львівського громадського активіста Антона Петровського.

За словами Карася, оформлення в партію в тому числі дозволить залучити додаткове фінансування. «Раніше багато підприємців не могли бути офіційними учасниками «радикальної націоналістичної організації». А зараз зможуть», - сказав він.

Він повідомив, що бюджет «С14» та інших проєктів становив $10-20 тис. на місяць, для партії буде досить 50-60 тис. «Ці гроші реально зібрати. Для того, щоб утримувати партію, яка зможе змінювати державну політику навіть без присутності в Раді, досить кілька середнього масштабу компаній», - вважає Карась.