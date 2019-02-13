Парі на $10 тис.: лідер С14 посперечався щодо перевірки на поліграфі



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Караст переконаний, що поліграф підтвердить, що він не виконує політичне замовлення СБУ

Лідер організації С14 Євген Карась запропонував представникам «Батьківщини» заплатити йому 10 тисяч доларів, якщо поліграф підтвердить, що він не виконує політичне замовлення СБУ.

Про це він заявив в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

Ведуча поцікавилася, чи правдива інформація, яку оприлюднили представники Батьківщини, що він співпрацює з СБУ щодо участі у мітингах Тимошенко. У відповідь Карась сказав, що спілкується виключно по сепаратистах.

«Про те, що ми здаємо сєпарів СБУ, я це сам сказав в ефірі, тому що я не брехун. Щоб була розмова предметною. Давайте берем 10 тисяч доларів, яких у мене немає, а в депутатів Батьківщини вони є, йдемо на поліграф і я дам відповідь на запитання, чи давало мені гроші СБУ, чи виконую я їх політичні замовлення. Готові? Давайте вперед. Давайте сперечатися на серйозні речі. Я хочу, щоб ви дали мені ці гроші за ваш наклеп та брехню», – зазначив пан Карась.

За його словами, він не хоче подаватися в суд, бо знає, що це брехня.

«Я ходив до Порошенка, а «Азов» не ходив. Ходив до Авакова. Я ходжу всюди. Я двічі був під АП і двічі на інших акціях, вже коли їздили до Авакова і ходили до «Батьківщини», щоб ви не казали, що ми упереджені. А ви упереджені. Ви буваєте там, де треба», – додав Карась.

Як зауважив активіст, це не перша акція «Січі» у справі Гандзюк на заходах Тимошенко.

«Ми ще їздили на запрошення комітету по Гандзюк у Черкаську область. Вчора також була не наша акція, нас запросили. Ми прийшли на акцію потримати банер «Хто замовив Гандзюк?», бо Мангер належить до «Батьківщини». Там само ми прийшли до БПП», – констатував Євген Карась.

Як відомо, Шевченківський райсуд має обрати запобіжний захід Мангеру. На засіданні 12 лютого адвокати Мангера заявили, що не отримували матеріалів справи й попросили перенести засідання на 13 лютого.

Суд частково задовольнив клопотання й оголошував перерву на 4 години, аби сторона захисту могла ознайомитися з матеріалами справи.

Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.