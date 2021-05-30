Громадянам Ізраїлю заборонили відвідувати Росію

Заборона на відвідання РФ ізраїльтянами вступає в дію з понеділка

Термін дії обмежень – до 13 червня

Громадянам Ізраїлю починаючи з понеділка, 31 травня, заборонено відвідувати Російську Федерацію та Аргентину. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя близькосхідної країни.

«Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що з 31 травня 2021 року Аргентина і Росія включаються до списку країн з максимальним ризиком. Крім цих двох країн в списку вже знаходяться Україна, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина», – йдеться в заяві відомства.

У п'ятницю канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю повідомила, що термін дії обмежень на виїзд громадян в так звану червону зону продовжений до 13 червня, а з 31 травня в цей список будуть включені Росія і Аргентина.

«Правила забороняють виїзд громадян і жителів Ізраїлю (за винятком особливих випадків) в країни з максимальним ризиком», – вказали в міністерстві.

Міністерство охорони здоров'я також випустило в неділю «попередження про серйозний ризик» при подорожах на:

Сейшельські острови

Мальдіви

Уругвай

Болівію

Непал

Парагвай

Чилі

Колумбію

Коста-Ріку

Туніс

Відомство також повідомило, що «застерігає від поїздок в наступні країни і регіони: Індія, Африка, Узбекистан, Азербайджан, ОАЕ, Багами, Естонія, Еквадор, Болгарія, Бельгія, Білорусь, Грузія, Німеччина, Філіппіни, Танзанія, Греція, Латвія, Литва , Чорногорія, Єгипет, Кенія, Хорватія і Руанда.

Нагадаємо,що раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук висловив сподівання, що в Україні зможуть виробляти ізраїльську вакцину проти Covid-19.