Росія почне випускати коронавірусні труни з особливою конструкцією

Тепер проміжна кришка з оргскла буде монтуватися на додаток до основної кришки

Конструкцію закритих трун, в яких заведено ховати померлих від коронавірусу, змінять, – їх будуть робити зі скляними кришками, заявив директор ДБУ «Ритуал» Артем Єкімов. Його слова передає ТАСС.

Такі заходи, за його словами, необхідні для традиційного прощання з близькими.

«ДБУ» Ритуал «ввело нову послугу прощання в закритій труні зі скляною проміжною кришкою», – сказав Єкімов. Він уточнив, що проміжна кришка з оргскла буде монтуватися на додаток до основної кришки.

У «Ритуалі» також додали, що в прощальних залах і на кладовищах столиці як і раніше необхідно дотримуватися соціальну дистанцію і використовувати індивідуальні засоби захисту.

Нагадаємо, що ВООЗ зафіксувала рекордне зростання кількості інфікованих коронавірусом за тиждень.

Нагадаємо, у світі станом на 11 листопада на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей.

Як повідомлялося, ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

До слова, в Україні добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.