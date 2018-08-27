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    Громадянка РФ намагалася підкупити українських прикордонників

    • Розсилка
    Прикордонник - Громадянка РФ намагалася підкупити українських прикордонників
    Прикордонник

    Росіянка пропонувала хабар, щоб вивезти дитину без документів в Росію

    На українсько-російському кордоні була затримана громадянка РФ, яка намагалася вивезти за кордон дитину без нотаріально завіреної довіреності від батька.

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    Інцидент стався на пункті пропуску «Танюшівка» у Луганській області. Як повідомляється, росіянка не мала жодних документів, що підтверджують згоду батька на вивезення дитини в Росію.

    Під час проходження паспортного контролю вона запропонувала прикордонникам хабара - 5 тисяч російських рублів. Натомість вона хотіла отримати можливість безперешкодно покинути межі України разом з дитиною.

    Співробітники ДПСУ від неправомірної вигоди відмовилися. Факт дачі хабара був задокументований, а порушниця передана поліції.

    Напередодні повідомлялося, що росіянин намагався вивезти з України старовинну книгу.

    Нагадаємо, прикордонники напередодні затримали трьох кубинців, які вплав переправилися в Україну з Росії.

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