Громадянка РФ намагалася підкупити українських прикордонників



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Прикордонник

Росіянка пропонувала хабар, щоб вивезти дитину без документів в Росію

На українсько-російському кордоні була затримана громадянка РФ, яка намагалася вивезти за кордон дитину без нотаріально завіреної довіреності від батька.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Інцидент стався на пункті пропуску «Танюшівка» у Луганській області. Як повідомляється, росіянка не мала жодних документів, що підтверджують згоду батька на вивезення дитини в Росію.

Під час проходження паспортного контролю вона запропонувала прикордонникам хабара - 5 тисяч російських рублів. Натомість вона хотіла отримати можливість безперешкодно покинути межі України разом з дитиною.

Співробітники ДПСУ від неправомірної вигоди відмовилися. Факт дачі хабара був задокументований, а порушниця передана поліції.

Напередодні повідомлялося, що росіянин намагався вивезти з України старовинну книгу.

Нагадаємо, прикордонники напередодні затримали трьох кубинців, які вплав переправилися в Україну з Росії.