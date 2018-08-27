Громадянка РФ намагалася підкупити українських прикордонників
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Розсилка
Росіянка пропонувала хабар, щоб вивезти дитину без документів в Росію
На українсько-російському кордоні була затримана громадянка РФ, яка намагалася вивезти за кордон дитину без нотаріально завіреної довіреності від батька.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Інцидент стався на пункті пропуску «Танюшівка» у Луганській області. Як повідомляється, росіянка не мала жодних документів, що підтверджують згоду батька на вивезення дитини в Росію.
Під час проходження паспортного контролю вона запропонувала прикордонникам хабара - 5 тисяч російських рублів. Натомість вона хотіла отримати можливість безперешкодно покинути межі України разом з дитиною.
Співробітники ДПСУ від неправомірної вигоди відмовилися. Факт дачі хабара був задокументований, а порушниця передана поліції.
Напередодні повідомлялося, що росіянин намагався вивезти з України старовинну книгу.
Нагадаємо, прикордонники напередодні затримали трьох кубинців, які вплав переправилися в Україну з Росії.