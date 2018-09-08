Гройсман попередив українців про загрозу дефолту



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Фото: Главком Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Прем’єр переконує, що він «перший за те, щоб зменшувати ціни на ресурси»

Невиконання вимог Міжнародного валютного фонду поставить Україну на межу дефолту.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу «Інтер».

«Я перший за те, аби зменшувати ціни на ресурси. Але невиконання вимог поставить Україну на межу дефолту», – сказав Гройсман.

Він зазначив, що Україна наразі не може виплатити свої борги, тому «треба виходити на зовнішні ринки, перекредитовуватися, зменшувати відсотки».

«Раніше меморандум з кредиторами підписували і не виконували обіцяне. А це підірвало довіру до України. Я мушу вирішувати це питання. Місія МВФ приїхала. Ми працюємо, у нас конструктивні відносини. За два тижні повідомимо про результати перемовин», – заявив прем’єр.

Напередодні глава Мінфін звітувала, що Україна виконала більшість своїх зобов'язань перед МВФ.

Нагадаємо, 6 вересня в Україні розпочала роботу місія МВФ, яка триватиме до 19 вересня.