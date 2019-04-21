Остаточні дані екзит-полу: Зеленський набирає 73% голосів



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Результати національного екзит-полу свідчать про переконливу перемогу шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів

Чинний президент Петро Порошенко набирає 25,5%

Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів президента із результатом 73% голосів.

Про це свідчать результати Національного екзит-полу станом на 20:00, тобто на час закриття виборчих дільниць.

Так, Зеленський отримав 73% голосів, а чинний президент Петро Порошенко — 25,5%. Ще 1,5% виборців зіпсували бюлетені.

Національний екзит-пол провели соціологічні служби Центру Разумкова, Київського міжнародного інституту соціології та фонду «Демократичні ініціативи». Загалом в опитуванні взяла участь 14 561 особа.

Результати екзит-полу по регіонах:

Захід: Зеленський — 56,9%, Порошенко — 41,3%

Центр: Зеленський — 70,2%, Порошенко — 28%

Південь: Зеленський — 85,4%, Порошенко — 13,5%

Схід: Зеленський 87,3%, Порошенко — 11,5%.

Зазначимо, що станом на 18 год. Володимир Зеленський набрав 73,2% голосів виборців, а Петро Порошенко – 25,3%.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.