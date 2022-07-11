Грози, град та шквальний вітер: якою буде погода 11 липня

В Україні оголошено штормове попередження

У більшості регіонів України у понеділок, 11 липня погіршиться погода. Синоптики та рятувальники попередили про грози, град і шквальний вітер. Такі дані «Укргідрометцентру».

Майже по всій території України пройдуть дощі. У центральних, східних, північно-східних, північних областях та у Приазов'ї можливі сильні зливи. Місцями там пройдуть грози та можливий град.

Також у цих регіонах рятувальники оголосили «жовтий» рівень небезпеки. За даними державної рятувальної служби, шквальний вітер посилиться до 15-20 м/с. Температура повітря до вечора впаде.

На Одещині та Поліссі опади малоймовірні. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі у більшості регіонів буде в середньому +13°C...+18°C. На сході України нічна температура повітря становитиме до +21°C, у західних областях +9°C...+14°C.

Вдень температура триматиметься на рівні +19°C...+24°C. У південній та східній частинах країни прогнозується від +23°C до +28°C, у Приазов'ї стовпчики термометрів піднімуться до +31°C.

У Києві вночі очікується +14°C...+16°C. Вдень буде до 24°C з позначкою плюс. Можливі дощі з грозами.

У понеділок штормове попередження оголосили у: Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій, Луганській областях.

У цих регіонах очікується потужна негода та шквальний вітер, швидкість 15-20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).