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    Грози і тепло: якою буде погода в суботу

    Сьогодні місцями дощитиме, але подекуди буде майже спекотно - Грози і тепло: якою буде погода в суботу
    Сьогодні місцями дощитиме, але подекуди буде майже спекотно
    фото з відкритих джерел

    Прогноз погоди в Україні на 28 травня

    Останні вихідні весни будуть помірно теплими і доволі дощовими. Погода буде мінливо хмарною. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Згідно з прогнозами синоптиків, 28 травня у північних та західних областях вночі очікуються помірні, вдень місцями невеликі дощі, вдень у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями помірні короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів.

    Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°С, у західних областях 7-12°С, вдень 18-23°С, у південній частині та східних областях 24-29°С.

    28-29 травня у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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    У Києві 28 травня вночі дощитиме, вдень буде без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

    Температура вночі 12-14°С, вдень 20-22°С.

    Нагадаємо, синоптик попередила про стрибок температури: прийде спека до 30 градусів.

    Раніше докторка географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. Раннього літа очікувати не варто.

    Теги: вихідні росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна вітер окупація #stoprussia
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    Грози і тепло: якою буде погода в суботу