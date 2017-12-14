Грузія купила у США протитанкові ракети Javelin за $75 млн
- Сьогодні, 14:10
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Як відомо, Україна отримає ракети Javelin від Сполучених Штатів Америки абсолютно безкоштовно
Перший етап транспортування американських протитанкових ракет Javelin в Грузію успішно завершений.
Про це заявив міністр оборони Грузії Леван Ізорія, повідомляє грузинське державне агентство Agenda.
23 січня Ізорія повідомив послу США в Грузії Іану Келлі, що ракети зберігаються в «безпечному місці».
«Дуже скоро для грузинських солдатів почнуться тренінги, щоб вони навчилися використовувати ці системи», - заявив міністр.
Як відомо, 21 листопада 2017 року Держдеп США схвалив продаж Грузії ракет Javelin і пускових установок на 75 мільйонів доларів.
Як відомо, 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin будут предоставлены Украине в рамках военной помощи, которая предусмотрена оборонным бюджетом США на 2018 год.
Крім того, уряд Сполучених Штатів Америки надасть летальну зброю Україні абсолютно безкоштовно.
Україна вже проводить підготовку до прийому та експлуатації протитанкових ракетних комплексів Javelin.