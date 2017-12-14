Грузія купила у США протитанкові ракети Javelin за $75 млн

Як відомо, Україна отримає ракети Javelin від Сполучених Штатів Америки абсолютно безкоштовно

Перший етап транспортування американських протитанкових ракет Javelin в Грузію успішно завершений. [READ_MORE] Про це заявив міністр оборони Грузії Леван Ізорія, повідомляє грузинське державне агентство Agenda. 23 січня Ізорія повідомив послу США в Грузії Іану Келлі, що ракети зберігаються в «безпечному місці». «Дуже