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    Грузія починає головувати в Раді Європи

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    Грузія починає головувати в Раді Європи

    Тбілісі прийме естафету від Парижа на засіданні представників Ради Європи в Страсбурзі

    З 27 листопада по 15 травня 2020 року Грузія буде головувати в Комітеті міністрів Ради Європи.

    Про це повідомляє Грузія-онлайн.

    Тбілісі прийме естафету від Парижа на засіданні представників організації в Страсбурзі. На місцевій площі Республіки відбудеться церемонія підняття прапора Грузії, буде розрізана символічна стрічка і виконаний гімн країни.

    Держсекретар у європейських справах Франції Амелі де Моншален вручить міністру закордонних справ Грузії Давиду Залкаліані символічні ключі від головування в Раді Європи. Після цього глава грузинського МЗС виступить в Комітеті заступників міністрів Ради Європи і ознайомить його членів з пріоритетами свого головування в Раді Європи.

    До слова, раніше у Раді Європи заявили про відновлення сплати фінансових внесків до бюджету організації Росією.

    ЄС Європа політика Грузія
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