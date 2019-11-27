Грузія починає головувати в Раді Європи



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Тбілісі прийме естафету від Парижа на засіданні представників Ради Європи в Страсбурзі

З 27 листопада по 15 травня 2020 року Грузія буде головувати в Комітеті міністрів Ради Європи.

Про це повідомляє Грузія-онлайн.

Тбілісі прийме естафету від Парижа на засіданні представників організації в Страсбурзі. На місцевій площі Республіки відбудеться церемонія підняття прапора Грузії, буде розрізана символічна стрічка і виконаний гімн країни.

Держсекретар у європейських справах Франції Амелі де Моншален вручить міністру закордонних справ Грузії Давиду Залкаліані символічні ключі від головування в Раді Європи. Після цього глава грузинського МЗС виступить в Комітеті заступників міністрів Ради Європи і ознайомить його членів з пріоритетами свого головування в Раді Європи.

До слова, раніше у Раді Європи заявили про відновлення сплати фінансових внесків до бюджету організації Росією.