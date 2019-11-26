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    У світі

    Активісти у Тбілісі на годину заблокували президентку Грузії у ресторані

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    Саломе Зурабішвілі&nbsp;змогла вийти з ресторану тільки за допомогою поліції, яка відтіснила активістів - Активісти у Тбілісі на годину заблокували президентку Грузії у ресторані
    Саломе Зурабішвілі змогла вийти з ресторану тільки за допомогою поліції, яка відтіснила активістів

    Вечерю Зурабішвілі недалеко від мітингів протестувальники сприйняли так, ніби грузинського лідера «не цікавить політична криза в країні»

    У понеділок ввечері, 25 листопада, демонстранти у Тбілісі заблокували президентку Грузії Саломе Зурабішвілі в ресторані: вона не могла вийти із закладу близько години.

    Про це повідомляє видання Грузія Online

    Грузинські журналісти виявили главу країни в ресторані, який знаходиться в сотні метрів від масштабних демонстрацій. Відзначається, що близько 15 активістів освистували президента, а деякі з них наполегливо просили персонал відкрити двері в заклад. 

    Вечерю Зурабішвілі недалеко від мітингів протестувальники сприйняли так, ніби грузинського лідера «не цікавить політична криза в країні». У результаті, президент змогла вийти з ресторану тільки за допомогою поліції, яка відтіснила активістів і провела Зурабішвілі до машини.

    Нагадаємо, ввечері 25 листопада опозиція встановила намети біля входів до парламенту Грузії. Люди протестують з вимогою проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою (за партійними списками).

    Раніше в Грузії на акції протесту 18 листопада було затримано 37 осіб після того, як поліція за допомогою водомета розігнала пікети біля входів до парламенту.

    політика Грузія протест активісти ресторан президент поліція Саломе Зурабішвілі
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