Активісти у Тбілісі на годину заблокували президентку Грузії у ресторані



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Саломе Зурабішвілі змогла вийти з ресторану тільки за допомогою поліції, яка відтіснила активістів

Вечерю Зурабішвілі недалеко від мітингів протестувальники сприйняли так, ніби грузинського лідера «не цікавить політична криза в країні»

У понеділок ввечері, 25 листопада, демонстранти у Тбілісі заблокували президентку Грузії Саломе Зурабішвілі в ресторані: вона не могла вийти із закладу близько години.

Про це повідомляє видання Грузія Online.

Грузинські журналісти виявили главу країни в ресторані, який знаходиться в сотні метрів від масштабних демонстрацій. Відзначається, що близько 15 активістів освистували президента, а деякі з них наполегливо просили персонал відкрити двері в заклад.

Вечерю Зурабішвілі недалеко від мітингів протестувальники сприйняли так, ніби грузинського лідера «не цікавить політична криза в країні». У результаті, президент змогла вийти з ресторану тільки за допомогою поліції, яка відтіснила активістів і провела Зурабішвілі до машини.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада опозиція встановила намети біля входів до парламенту Грузії. Люди протестують з вимогою проведення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою (за партійними списками).

Раніше в Грузії на акції протесту 18 листопада було затримано 37 осіб після того, як поліція за допомогою водомета розігнала пікети біля входів до парламенту.