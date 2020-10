Європейська народна партія привітала «Європейську солідарність» з успіхом на місцевих виборах

Партнери Європейської народної партії продовжують демонструвати свою сильну позицію в українській політиці, - ЄНП

Європейська народна партія привітала партію «Європейська солідарність» з успішними результатами на місцевих виборах, зокрема, з перемогою у п'яти регіонах України. Про це повідомляється на сайті «Європейської солідарності».

«Вітаємо «Європейську солідарність» із успішними результатами в усій Україні, включаючи перемогу у п'яти регіонах. Партнери Європейської народної партії, які рішуче захищають європейський шлях України та чинять опір російській агресії, продовжують демонструвати свою сильну позицію в українській політиці», – йдеться у повідомленні, опублікованому у Twitter.

Congratulations to European Solidarity on their successful results across Ukraine, including victory in 5 regions.



EPP’s partners, who strongly defend the European path of Ukraine and resisted Russian aggression, have continued their strong performance in Ukrainian politics