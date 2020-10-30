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    Європейська народна партія привітала «Європейську солідарність» з успіхом на місцевих виборах

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    10 вересня 2019 року партія &laquo;Європейська солідарність&raquo; офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної сили об&rsquo;єднаної Європи&nbsp;у статусі спостерігача - Європейська народна партія привітала «Європейську солідарність» з успіхом на місцевих виборах
    10 вересня 2019 року партія «Європейська солідарність» офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної сили об’єднаної Європи у статусі спостерігача

    Партнери Європейської народної партії продовжують демонструвати свою сильну позицію в українській політиці, - ЄНП

    Європейська народна партія привітала партію «Європейська солідарність» з успішними результатами на місцевих виборах, зокрема, з перемогою у п'яти регіонах України. Про це повідомляється на сайті «Європейської солідарності».

    «Вітаємо «Європейську солідарність» із успішними результатами в усій Україні, включаючи перемогу у п'яти регіонах. Партнери Європейської народної партії, які рішуче захищають європейський шлях України та чинять опір російській агресії, продовжують демонструвати свою сильну позицію в українській політиці», – йдеться у повідомленні, опублікованому у Twitter.

    До відома, Європейська народна партія — найбільше міжпартійне об’єднання в Євросоюзі. Наразі до ЄНП входять 83 партії та партнери з 43 країн, президент Європейської комісії, 10 глав держав та урядів країн, що не входять до ЄС, 10 членів Європейської комісії та найбільша група в Європарламенті.

    10 вересня 2019 року партія «Європейська солідарність» офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної сили об’єднаної Європи у статусі спостерігача.

    Європейська народна партія — найбільше міжпартійне об’єднання в Євросоюзі. Наразі до ЄНП входять 83 партії та партнери з 43 країн, президент Європейської комісії, 10 глав держав та урядів країн, що не входять до ЄС, 10 членів Європейської комісії та найбільша група в Європарламенті.

    10 вересня 2019 року партія «Європейська Солідарність» офіційно увійшла до найбільшої і найвпливовішої політичної сили об’єднаної Європи у статусі спостерігача.

    Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність вибори партії Twitter президент
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