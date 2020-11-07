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    Здоров'я

    Як розпізнати коронавірус у дітей: лікар назвав симптоми

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    Найбільш вразливими для Covid-19 серед неповнолітніх є діти шести-семи років

    Симптоми коронавірусу у дітей можуть значно відрізняться від звичайного перебігу захворювання у дорослого.

    Про це пишуть Факти.

    За словами лікаря-педіатра і кандидата медичних наук Антона Асонова, Covid-19 для дітей небезпечний як і інші інфекційні захворювання.

    «Зазвичай діти переносять захворювання легко, часто безсимптомно. Причому чим молодша дитина, тим легше протікає хвороба. Симптоми, якщо вони є, нагадують легку застуду: трохи болить горло, виникає нежить. Вкрай рідко можливі дихальна недостатність або розвиток ускладнення. Одне з найважчих - синдром мультизапалення, що вражає різні органи і системи організму», – повідомив педіатр.

    Для того, щоб не пропустити небезпечний момент, лікарі рекомендують звертати увагу на найменші зміни в стані здоров'я дитини.

    Симптоми коронавірусу у дітей:

    • підвищення температури тіла
    • сухий кашель
    • нежить.

    Важко хворіють діти з хронічною патологією: цукровим діабетом, захворюваннями серцево-судинної системи або імунної системи, іншими хворобами.

    Як кажуть лікарі, найбільш вразливими для Covid-19 серед неповнолітніх є діти шести-семи років.

    Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу. На перший погляд це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити Covid-19. Утім, це зовсім не так.

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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