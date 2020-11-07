Як розпізнати коронавірус у дітей: лікар назвав симптоми

Найбільш вразливими для Covid-19 серед неповнолітніх є діти шести-семи років

Симптоми коронавірусу у дітей можуть значно відрізняться від звичайного перебігу захворювання у дорослого.

Про це пишуть Факти.

За словами лікаря-педіатра і кандидата медичних наук Антона Асонова, Covid-19 для дітей небезпечний як і інші інфекційні захворювання.

«Зазвичай діти переносять захворювання легко, часто безсимптомно. Причому чим молодша дитина, тим легше протікає хвороба. Симптоми, якщо вони є, нагадують легку застуду: трохи болить горло, виникає нежить. Вкрай рідко можливі дихальна недостатність або розвиток ускладнення. Одне з найважчих - синдром мультизапалення, що вражає різні органи і системи організму», – повідомив педіатр.

Для того, щоб не пропустити небезпечний момент, лікарі рекомендують звертати увагу на найменші зміни в стані здоров'я дитини.

Симптоми коронавірусу у дітей:

підвищення температури тіла

сухий кашель

нежить.

Важко хворіють діти з хронічною патологією: цукровим діабетом, захворюваннями серцево-судинної системи або імунної системи, іншими хворобами.

Як кажуть лікарі, найбільш вразливими для Covid-19 серед неповнолітніх є діти шести-семи років.

Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу. На перший погляд це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити Covid-19. Утім, це зовсім не так.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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