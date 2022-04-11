Гуманітарні коридори: 11 квітня буде дев'ять маршрутів
Усі маршрути гуманітарних коридорів в луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ
На сьогодні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів для порятунку людей із тимчасово окупованих росіянами міст. Офіс президента оприлюднив графік роботи евакуаційних маршрутів:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
- З Бердянська до Запоріжжя
На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя .
- З міста Токмак до Запоріжжя
На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5
- З міста Енергодар до Запоріжжя
На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут
Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- З міста Попасна до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- З міста Рубіжне до міста Бахмут
- З селища Гірське до міста Бахмут
Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Усі маршрути гуманітарних коридорів в луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.
Також оприлюднено графік евакуаційних потягів на 11 квітня.
За даними Генштабу Росія готує наступ на Харківщині та провокації в Придністров’ї.
Додамо, що окупанти обстріляли кожне місто Луганщини, атаку під Золотим відбито.