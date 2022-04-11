Гуманітарні коридори: 11 квітня буде дев'ять маршрутів

Усі маршрути гуманітарних коридорів в луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ

На сьогодні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів для порятунку людей із тимчасово окупованих росіянами міст. Офіс президента оприлюднив графік роботи евакуаційних маршрутів:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

З Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя .

З міста Токмак до Запоріжжя

На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5

З міста Енергодар до Запоріжжя

На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

З міста Рубіжне до міста Бахмут

З селища Гірське до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Усі маршрути гуманітарних коридорів в луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Також оприлюднено графік евакуаційних потягів на 11 квітня.

За даними Генштабу Росія готує наступ на Харківщині та провокації в Придністров’ї.

Додамо, що окупанти обстріляли кожне місто Луганщини, атаку під Золотим відбито.