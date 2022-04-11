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    Гуманітарні коридори: 11 квітня буде дев'ять маршрутів

    Людей евакуюють до Запоріжжя - Гуманітарні коридори: 11 квітня буде дев'ять маршрутів
    Людей евакуюють до Запоріжжя
    фото з відкритих джерел

    Усі маршрути гуманітарних коридорів в луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ

    На сьогодні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів для порятунку людей із тимчасово окупованих росіянами міст. Офіс президента оприлюднив графік роботи евакуаційних маршрутів:

    • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
    • З Бердянська до Запоріжжя

    На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя .

    • З міста Токмак до Запоріжжя

    На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5

    • З міста Енергодар до Запоріжжя

    На власному транспорті, а також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

    • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

    Місце зборів: проспект Хіміків, 28

    • З міста Лисичанськ до міста Бахмут

    Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

    • З міста Попасна до міста Бахмут

    Місце зборів: вул. Первомайська, 42

    • З міста Рубіжне до міста Бахмут
    • З селища Гірське до міста Бахмут

    Місце зборів: вул. Гагарина, 13

    Усі маршрути гуманітарних коридорів в луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

    Також оприлюднено графік евакуаційних потягів на 11 квітня.

    За даними Генштабу Росія готує наступ на Харківщині та провокації в Придністров’ї.

    Додамо, що окупанти обстріляли кожне місто Луганщини, атаку під Золотим відбито.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах на ранок 11 квітня
    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Гуманітарні коридори: 11 квітня буде дев'ять маршрутів