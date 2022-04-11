  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 11 квітня

    Укрзалізниця опублікувала графік евакуційних рейсів 11 квітня - Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 11 квітня
    Укрзалізниця опублікувала графік евакуційних рейсів 11 квітня
    фото з відкритих джерел

    Людей вивозитимуть з Покровська, Львова та інших міст

    Укрзалізниця призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів. Про це повідомили на офіційному сайті перевізника.

    Графік рейсів 11 квітня:

    Покровськ

    • 10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль
    • 14:00 – № 241/242 Покровськ – Львів
    • 16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп
    • 17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці

    Львів

    • 14:00 – № 241/242 Львів – Дніпро
    • 22:00 – № 274/273 Львів – Полтава Півд

    Інші міста

    • 06:00 – № 209/210 Івано-Франкіськ – Харьків-Пас
    • 08:30 – № 240/239 Тернопіль – Дніпро
    • 11:20 – № 274/273 Слов’янськ – Львів
    • 11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
    • 14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова
    • 21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ-Пас
    • 23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро

    Час відправлення може змінюватись. За оновленнями стежте на офіційному сайті Укрзалізниці.

    Нагадаємо, Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.

    Теги: росія Полтава окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Україна Івано-Франківськ Тернопіль Чернівці окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оприлюднено графік евакуаційних потягів на 11 квітня