Гуманітарні ліки від Covid-19 з Японії. Що насправді нам подарували?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Україна отримає від Японії препарат для лікування хворих на Covid-19 Фото: Issei Kato / Reuters

Препарат не погоджений до використання у самій Японії?

Україна отримає від Японії лікарський засіб для лікування хворих на коронавірус. Зазначається, що препарат Favipiravir (Avigan) буде надано у вигляді гуманітарної допомоги.

«Фавіпіравір» – противірусний препарат, який розроблявся в США, але ніколи там не був зареєстрований через його сильний тератогенний ефект: він небезпечний для вагітних.

Зареєстрували препарат тільки в Японії в 2014 році на випадок якогось жахливого грипу. Термін виключної ліцензії закінчився в 2019 році, і тепер виробляти його може хто завгодно.

Зазначимо, що ефективність фавіпіравіра досліджувалася так само, як і інших препаратів.

Китайці опублікували перше дослідження ще 18 березня 2020 року. Воно показало незначні переваги фавіпіравіра, однак, на жаль, препарат навіть близько не відповідав стандартам.

В червні цього року в Японії пройшли випробування препарату «Фавіпіравір», які довели його неефективність при лікуванні коронавірусу, пише агентство Кіодо.

Відзначається, що під час випробувань не виявилося різниці між тими, хто приймає препарат, і тими, хто його не використовує.

Однак пацієнти, які приймали препарат, мали тенденцію до одужання раніше, ніж ті, хто не приймав.

«Фавіпіравір» розробила японська корпорація Fujifilm Holdings ( «Фудзіфілм холдингс»). Вона планувала завершити випробування ще в травні, але тестування за участю кількох медичних організацій затягнулися.

Ліки ніколи не продавалося у вільному доступі через побічні ефекти. Проте, уряд зберігає його запаси на випадок епідемії грипу. Також препарат використовувався для лікування лихоманки Ебола.

Також сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль наказав збільшити кількість ліжок для хворих на Covid–19.

Наразі в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid–19.

Нагадаємо, уряд на засіданні 9 жовтня виділив гроші для лабораторій на безкоштовні Covid–тести.