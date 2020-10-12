Лікар Комаровський розкритикував дистанційне навчання в Україні



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Лікар Комаровський розкритикував дистанційне навчання в Україні

Комаровський зазначив, що під час дистанійного навчання діти дуже мало рухаються

Лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав головні мінуси дистанційного навчання в Україні.

Як сказав він в інтерв'ю грузинському каналу «Іліон-ТВ».

«І ризики в тому, що діти сидять удома, не спілкуються одне з одним, не формують соціальні навички», – зазначив Комаровський.

За його словами, діти вчаться життя, спостерігаючи за дорослими.

«Дитина, роблячи щось, очима фіксує обличчя дорослого, на якому відображаються певні емоції. І дитина, спостерігаючи за реакціями дорослого, робить висновки - «я правильно роблю чи я неправильно роблю», – пояснив лікар.

Комаровський додав, що під час дистанційного навчання дитина позбавляється цієї комунікації.

«Коли діти спілкуються через соціальні мережі, месенджери, відеоплатформи, не вловлюються очі, міміка, інтонація, коли одночасно можуть активно брати участь, перебиваючи одне одного. Це не спілкування, гідне людини», – зауважив Комаровський.

Щодо медичних проблем, зазначив лікар, то діти дуже мало рухаються, мають необмежений доступ до солодощів. Тобто вони не витрачають енергію, мають зайву вагу.

Крім того, підвищене використання дезінфікуючих засобів може призвести до зростання алергічних проявів, бронхіальної астми.

Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.