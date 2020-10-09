Карантин вихідного дня. Влада хоче, щоб українці сиділи вдома на вікенди



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Влада розуміє, що не може знову ввести жорсткий карантин

У суботу на нараді у президента будуть обговорюватися нові форми карантинних обмежень

В Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня. Про це в ефірі 1+1 заявив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації і нардеп фракції Слуга народу Михайло Радуцький.

Він зазначив, що влада розуміє, що не може знову ввести жорсткий карантин.

«Але ми можемо ввести карантин вихідного дня. Коли сім'я на вихідний день залишається у себе в сім’ї, нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти до Харкова або ще кудись. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка», - сказав він.

Радуцький також зазначив, що Всесвітня організація охорони здоров'я змінила критерії карантинного зонування. Тому в суботу на нараді у президента будуть обговорювати введення сучасних критеріїв.

«Друга моя пропозиція (її підтримує РНБО, сподіваюся, що підтримає президент) - це те, що зробив університет Шевченка. Він відправив вчитися на дистанційку», - додав Радуцький, додавши, що, на його думку, школи і виші треба відправляти на дистанційне управління.

Сьогодні 9 жовтня Шмигаль планує зібрати міністрів та голів ОДА на нараду через сплеск коронавірусу.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

В Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804. Також відомо, що вчора 2 417 пацієнтів одужали, а 89 - померли від ускладнень.

За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

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