Уряд виділив гроші для лабораторій на безкоштовні Covid-тести



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Приватні лабораторії включать до процесу тестування на коронавірус, - Степанов

Загальна сума коштів, яку пропонується спрямувати лабораторним центрам, становить понад 260 млн грн

Кабінет міністрів виділив 260 млн 889 тис гривень лабораторним центрам для протидії Сovi-19. Про це на засіданні уряду сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Загальна сума коштів, яку пропонується спрямувати лабораторним центрам, становить 260 млн 889 тис гривень. Зазначені бюджетні кошти пропонується виділити шляхом перерозподілу виділених коштів на закупівлю засобів індивідуального захисту для покриття потреби закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом, у результаті економії, яка утворилась унаслідок процесу закупівлі», – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що запропоновано внести зміни до постанови Кабміну, додатково виділивши лабораторним центрам, що належать до сфери управління МОЗ, бюджетні кошти на суму 100 млн гривень на закупівлю послуг з проведення лабораторних досліджень та тестування методом ПЛР на коронавірус у закладах охорони здоров'я, незалежно від форм власності.

За його словами, відтак приватні лабораторії включають до процесу тестування саме для того, щоб це було безкоштовно для громадян України.

Степанов розповів, що вносяться зміни до постанови Кабміну, якими додатково виділяються лабораторним центрам бюджетні кошти у сумі 160 млн 898 тисяч на закупівлю додаткового лабораторного обладнання та витратних матеріалів для проведення лабораторних досліджень методом ПЛР.

Міністр додав, що все це дозволяє збільшувати кількість тестувань методом ПЛР.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 804.

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