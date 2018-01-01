Гужва пояснив свій від'їзд до Австрії

Гужві надходили погрози, в тому числі погрози фізичної розправи

Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва розповів, що причиною свого виїзду до Австрії стали погрози фізичної розправи та вбивства. Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна». «Мені надходили погрози, в тому числі погрози фізичної розправи. В такій ситуації, не маючи надії на справедливий суд і цілком



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Ігор Гужва

Гужві надходили погрози, в тому числі погрози фізичної розправи

Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва розповів, що причиною свого виїзду до Австрії стали погрози фізичної розправи та вбивства.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Мені надходили погрози, в тому числі погрози фізичної розправи. В такій ситуації, не маючи надії на справедливий суд і цілком обґрунтовані побоювання в тому, що вся державна машина працює і буде продовжувати працювати на те, щоб посадити мене у в'язницю... Я прийняв рішення попросити політичного притулку в Австрії», - сказав він.

Крім того, він розповів, що вже робилися спроби замаху.

«Перед новим роком на мене був скоєний напад представниками організації С14. Я написав з цього приводу в поліцію і нам було відмовлено в порушенні кримінальної справи", - додав він.

Раніше повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки.

Нагадаємо, 22 червня співробітники Нацполіції прийшли з обшуками до редакції інтернет-видання «Страна.ua».

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що поліція затримала головного редактора «Страна.ua» Ігоря Гужву за хабарництво.

За інформацією генпрокурора, головний редактор вимагав $10 тис. За нерозміщення на сайті компромату на чинного політика.

Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва визнав, що йому пропонували $20 тисяч. Він заявив, що кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За його словами, це сталося після критичної публікації про нардепа з фракції Радикальної партії Дмитра Лінька.

Шевченківський районний суд арештував головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву строком на 60 діб з можливістю внесення застави 544 тис. грн. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду в частині розміру застави.

27 червня Гужва вийшов із Лук'янівського СІЗО.

У серпні видання повідомило про нові обшуки в редакції та квартирах журналістів з боку СБУ.

Як відомо, СБУ знайшла в офісі видання Гужви секретні дані Міноборони.

Як відомо, Гужва у 2013 році створив медіахолдинг «Мультимедіа-інвест груп». До нього увійшли (одразу чи через певний проміжок часу) газета «Вєсті», журнал «Вєсті. Репортер», радіо «Вєсті», Перець FM, DJ FM, Best FM, телеканал UBR, телеканал «Захід новини», Вєсті.ua.

Гужва говорив про те, що є єдиним власником «Мультимедіа-інвест груп», і створює фірму на позикові кошти. Також він заявляв про те, що всі кошти, які належали йому, він вкладав у розвиток медіа-холдингу, хоча пізніше заявляв що не є інвестором проекту.

У квітні 2016 року відповідно до вимог закону про прозорість медіавласностібула опублікована структура власності. По ній основні активи належать київським компаніям «Айджі медіа Україна» і «Медіа інвест плюс». Власниками «Айджі медіа Україна» через кіпрський офшор MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE є Денис Мозговий (80%) і ще один кіпрський офшор NEDERMAN LIMITED (20%), яким володіють та ж кіпрська компанія MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE (20%) і Тетяна Александрова ( 80%). Компанією «Медіа інвест плюс» володіє той же кіпрський офшор NEDERMAN LIMITED (99%) і Тетяна Александрова (1%).