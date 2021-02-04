Хакер з Тернопільщини за допомогою фішингу обікрав банки 11 країн

Від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини та Великої Британії

Українські правоохоронці в ході спецоперації з колегами із США та Австралії заблокували один з найбільших у світі фішингових сервісів, від атак якого постраждали банки 11 країн.

За даними слідства, 39-річний хакер з Тернопільщини розробив фішинговий пакет і спеціальну адміністративну панель до нього, які були націлені на вебресурси банків та їхніх клієнтів. Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, що зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані, які в подальшому отримували хакери.

Кожна фішингова атака була націлена на конкретну фінустанову. Для демонстрації функціоналу та продажу своїх розробок фігурант створив власний інтернет-магазин у мережі DarkNet.

Встановлено, що від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Іспанії, США, Італії, Чилі, Нідерландів, Мексики, Франції, Швейцарії, Німеччини та Великобританії. За попередніми даними, збитки сягають десятків мільйонів доларів.

За результатами аналізу іноземних правоохоронців, понад 50% усіх фішингових атак у 2019 році в Австралії було здійснено саме завдяки розробці тернопільського хакера.

Хакер також розроблював фішингові сервіси, орієнтовані на злам поштових служб, які використовує понад 1,5 мільярда користувачів.

Правоохоронці заблокували один з найбільших у світі фішингових сервісів

Правоохоронці провели п’ять обшуків у Тернопільській області, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та жорсткі диски.

Встановлено більше 200 активних покупців шкідливого програмного забезпечення. За попередніми даними, хакер не лише збував свою продукцію клієнтам з усього світу, а й надавав технічну підтримку під час здійснення фішингових атак.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та за ч. 2. ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу. Санкції передбачають до 6 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.