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Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів оборони та закордонних справ
фото з відкритих джерел

Голосування за призначення нових міністрів планується на 19 серпня

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За даними депутата, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони.

Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів фото 1
фото: Офіс президента

Хмара – кадровий спецпризначенець СБУ, який із 2011 року служив у Центрі спеціальних операцій «А», а у 2023 році очолив підрозділ. У січні 2026 року він тимчасово виконував обов’язки голови СБУ, а з липня – тимчасово очолює Міністерство оборони.

Після початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Київщини та боях на Донеччині. У 2022 році керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. За час служби Хмара отримав низку державних нагород, зокрема ордени Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів, орден «За мужність» та «Хрест бойових заслуг».

На посаду міністра закордонних справ президент запропонував кандидатуру Андрія Сибіги, який нині очолює МЗС у статусі тимчасового виконувача обов’язків.

Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів фото 2
фото: Reuters

Дипломатичну кар’єру Андрій Сибіга розпочав у МЗС у 1997 році. Працював у посольстві України в Польщі, очолював Департамент консульської служби МЗС. У 2016–2021 роках був послом України в Туреччині, після чого працював заступником керівника Офісу президента.

У квітні 2024 року Сибіга став першим заступником міністра закордонних справ, а у вересні того ж року – міністром закордонних справ.

16 липня 2026 року Верховна Рада звільнила Сибігу з посади міністра у зв’язку з формуванням нового уряду. Наступного дня Кабмін призначив його першим заступником міністра закордонних справ і поклав на нього виконання обов’язків глави МЗС

Тепер обидві кандидатури має розглянути Верховна Рада. Як повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ольга  Василевська-Смаглюк, фракція планує провести зустріч з обома кандидатами перед розглядом призначень.

«Завтра зранку фракція Слуга народу збереться, щоб заслухати кандидатів на посади міністра оборони та міністра закордонних справ – Євгенія Хмару та Андрія Сибігу», – розповіла Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський анонсував оновлення уряду. 14 липня 2026 року Верховна Рада підтримала відставку уряду Юлії Свириденко. Після цього розпочалося формування нового Кабінету міністрів на чолі із Сергієм Корецьким.

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Теги: МЗС Верховна Рада Міноборони Володимир Зеленський Андрій Сибіга Євген Хмара

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