Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву

Бельгійська сторона вважає, що заморожені активи Росії можуть стати частиною майбутніх мирних переговорів

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час візиту до Києва пояснив позицію своєї країни щодо використання заморожених російських коштів на користь України. Він запевнив, що позиція Брюсселя не свідчить про відмову від підтримки Києва, повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

«Я хотів би скористатися нагодою виступити перед українською пресою, щоб відхилити всі можливості неправильного розуміння позиції Бельгії. Я щойно пригадав, від першого дня повномасштабної війни ми підтримуємо та є союзником України і будемо ним до кінця. В жодному моменті відмову Бельгії використовувати ці російські заморожені кошти не слід розуміти як відмову Бельгії допомагати Україні, як бажання надати будь-яку підтримку Росії», – наголосив він.

Головною причиною стриманості бельгійського уряду є високі юридичні та фінансові ризики. Оскільки основна частина заморожених суверенних активів Росії у розмірі близько 190 мільярдів євро зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, одноосібне рішення може призвести до важких наслідків для бюджету країни. За словами Прево, у разі потреби повертати ці кошти через судові позови у майбутньому, Бельгія не зможе самостійно компенсувати таку суму.

«Якщо всі європейські та інші країни скажуть: «добре, ми солідарно зробимо це, візьмемо ці гроші» – потрібно, щоб між цими країнами було обговорення заходів безпеки й спільної відповідальності. Бо якщо Бельгія сама матиме за пару років віддавати ці гроші, сама Бельгія не може дозволити собі відшкодувати 200 мільярдів. Для нашого бюджету це пропорційно немислимо», – пояснив він.

Водночас він привітав рішення Євросоюзу щодо виділення Україні позики на 90 мільярдів євро та припустив, що заморожені суверенні кошти РФ можуть бути використані як важіль під час майбутніх мирних переговорів для компенсації завданих збитків.

Голова МЗС Бельгії Максим Прево в ході візиту до Києва також зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Серед іншого, сторони обговорили заморожені російські активи та можливості їхнього використання.

На початку серпня прем'єр-міністр України Сергій Корецький доручив українським послам активізувати роботу з іноземними партнерами щодо конфіскації заморожених російських активів. Глава уряду наголосив, що цей процес буде тривалим і складним із юридичної точки зору, однак Україна вже зараз має формувати міжнародну підтримку такого рішення.