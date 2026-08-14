Відомий командир ЗСУ Кирило Верес розкрив свою зарплату
Окремо Верес має доплату за звання Героя України
Командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», Герой України та повний кавалер ордена Богдана Хмельницького Кирило Верес розповів про своє грошове забезпечення. В інтерв’ю «Українській правді» він зазначив, що нині отримує 101 тис. грн на місяць. Раніше його зарплата становила 51 тис. грн, пише «Главком».
«101 тисяча. Зараз стала. До цього було 51. Я прямо говорю правду, як є. Це не секрет. До цього отримував 51 тисячу гривень. Зараз – 101», – сказав Верес. За словами полковника, окремо він отримує доплату за звання Героя України, яку не враховує у названій сумі.
«У мене ще є доплата за Героя. Це я не рахую. Тому, кажу, якби не дали б цю доплату, я б... Звісно, мені приємно. Ну, це 1200 доларів, це, звісно, класно. Мені гріх жалітися», – зазначив командир.
Командир також висловився про рівень виплат військовим, які працюють із безпілотними системами. За його словами, він бачить різницю у виплатах між військовослужбовцями різних спеціальностей, хоча й розуміє, що держава має обмежені ресурси.
«Я вже не в тому статусі, що як хочу. Я в такому статусі, що мені надо», – сказав Верес.
Раніше повідомлялось, що максимальна зарплата військових становитиме 460 тис. грн. Найвищі суми отримуватимуть піхотинці, які воюють на передовій.
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