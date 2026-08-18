Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста: які церковні свята відзначатимуть українці у вересні 2026 року
У вересні 2026 року православні християни та греко-католики в Україні відзначатимуть низку важливих церковних свят. Найвизначнішими датами першого місяця осені будуть Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.
Після календарної реформи ПЦУ та УГКЦ основні нерухомі церковні свята в Україні відзначають за новоюліанським календарем. Для вересня це означає, зокрема, що Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 8 вересня, а Воздвиження Хреста Господнього – на 14 вересня.
Найважливіші церковні свята вересня
8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
Одне з дванадесятих свят церковного року – Різдво Пресвятої Богородиці. Цього дня християни вшановують народження Діви Марії, матері Ісуса Христа.
У 2026 році свято припадає на вівторок, 8 вересня. Ця дата є нерухомою і після переходу на новоюліанський календар відзначається саме 8 вересня.
14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього
14 вересня віряни відзначатимуть Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Це одне з дванадесятих свят.
За церковною традицією, свято пов’язане з віднайденням Хреста Господнього в Єрусалимі та його урочистим прославленням. У цей день у православних християн передбачений одноденний піст. ПЦУ окремо зазначає 14 вересня серед днів одноденного посту.
Перелік свят у церковному календарі на вересень 2026 року:
|Дата та день
|Церковне свято / День пам'яті
|1 вересня, вівторок
|Початок індикту, церковне новоліття; пам’ять преподобного Симеона Стовпника та матері його
|2 вересня, середа
|Мученика Маманта; преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського
|3 вересня, четвер
|Священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; преподобного Теоктиста
|4 вересня, п’ятниця
|Священномученика Вавили, єпископа Антіохійського; пророка і боговидця Мойсея
|5 вересня, субота
|Пророка Захарії; преподобної Терези з Калькутти
|6 вересня, неділя
|Пам’ять святого архістратига Михаїла та інші церковні події дня
|7 вересня, понеділок
|Пам’ять мученика Созонта Помпеольського
|8 вересня, вівторок
|Різдво Пресвятої Богородиці
|9 вересня, середа
|Мученика Северіана Севастійського; праведних Богоотців Іоакима та Анни
|10 вересня, четвер
|Мучениць Мінодори, Митродори та Німфодори
|11 вересня, п’ятниця
|Преподобного Силуана Афонського та інші церковні пам’яті дня
|12 вересня, субота
|Священномученика Автонома Італійського, єпископа
|13 вересня, неділя
|Пам’ять священномученика Корнилія Сотника
|14 вересня, понеділок
|Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього (одноденний піст)
|15 вересня, вівторок
|Великомученика Микити
|16 вересня, середа
|Великомучениці Євфимії Всехвальної
|17 вересня, четвер
|Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
|18 вересня, п’ятниця
|Преподобного Євменія, єпископа Гортинського
|19 вересня, субота
|Мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта
|20 вересня, неділя
|Мучеників та сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомученика Євстатія Плакиди та його родини
|21 вересня, понеділок
|Апостола від 70-ти Кодрата
|22 вересня, вівторок
|Пророка Йони; преподобного Йони
|23 вересня, середа
|Зачаття чесного і славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана
|24 вересня, четвер
|Первомучениці рівноапостольної Теклі
|25 вересня, п’ятниця
|Преподобної Єфросинії Олександрійської
|26 вересня, субота
|Преставлення апостола та євангеліста Івана Богослова
|27 вересня, неділя
|Мученика Калістрата та інших святих
|28 вересня, понеділок
|Преподобного Харитона Сповідника; святого В’ячеслава, князя Чеського
|29 вересня, вівторок
|Преподобного Киріяка, самітника
|30 вересня, середа
|Священномученика Григорія, єпископа Вірменії
*Календарні дати звірено з офіційним календарем ПЦУ на 2026 рік та церковним календарем УГКЦ.
Які свята варто відзначити окремо
У вересні 2026 року головна увага припадає на два нерухомі дванадесяті свята – Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня та Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього 14 вересня.
Важливо не плутати сучасні дати з календарем, за яким православні в Україні жили до реформи. До переходу ПЦУ на новоюліанський календар Різдво Богородиці святкували 21 вересня, а Воздвиження Хреста – 27 вересня. Після календарної реформи ці свята змістилися відповідно на 8 та 14 вересня.
Водночас календарні зміни не стосуються перехідних свят, дати яких визначаються залежно від Великодня. У 2026 році Великдень православні та західні християни святкували 12 квітня.
Пости у вересні 2026 року
У вересні немає багатоденного посту. Водночас традиційні пісні дні припадають на середи та п’ятниці, за винятком періодів, коли за церковним календарем посту немає.
Окремий одноденний піст встановлений на 14 вересня – день Воздвиження Хреста Господнього. Це підтверджує офіційне рішення Священного Синоду ПЦУ від липня 2026 року.
Вересень 2026 року для вірян буде насиченим важливими церковними датами, а головними святами місяця стануть Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.
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