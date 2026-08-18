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Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
фото з відкритих джерел

Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста: які церковні свята відзначатимуть українці у вересні 2026 року

У вересні 2026 року православні християни та греко-католики в Україні відзначатимуть низку важливих церковних свят. Найвизначнішими датами першого місяця осені будуть Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.

Після календарної реформи ПЦУ та УГКЦ основні нерухомі церковні свята в Україні відзначають за новоюліанським календарем. Для вересня це означає, зокрема, що Різдво Пресвятої Богородиці припадає на 8 вересня, а Воздвиження Хреста Господнього – на 14 вересня.

Найважливіші церковні свята вересня

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці

Одне з дванадесятих свят церковного року – Різдво Пресвятої Богородиці. Цього дня християни вшановують народження Діви Марії, матері Ісуса Христа.

У 2026 році свято припадає на вівторок, 8 вересня. Ця дата є нерухомою і після переходу на новоюліанський календар відзначається саме 8 вересня.

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього

14 вересня віряни відзначатимуть Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього. Це одне з дванадесятих свят.

За церковною традицією, свято пов’язане з віднайденням Хреста Господнього в Єрусалимі та його урочистим прославленням. У цей день у православних християн передбачений одноденний піст. ПЦУ окремо зазначає 14 вересня серед днів одноденного посту.

Перелік свят у церковному календарі на вересень 2026 року:

Дата та день Церковне свято / День пам'яті
1 вересня, вівторок Початок індикту, церковне новоліття; пам’ять преподобного Симеона Стовпника та матері його
2 вересня, середа Мученика Маманта; преподобного Івана Посника, патріарха Царгородського
3 вересня, четвер Священномученика Антима, єпископа Нікомидійського; преподобного Теоктиста
4 вересня, п’ятниця Священномученика Вавили, єпископа Антіохійського; пророка і боговидця Мойсея
5 вересня, субота Пророка Захарії; преподобної Терези з Калькутти
6 вересня, неділя Пам’ять святого архістратига Михаїла та інші церковні події дня
7 вересня, понеділок Пам’ять мученика Созонта Помпеольського
8 вересня, вівторок Різдво Пресвятої Богородиці
9 вересня, середа Мученика Северіана Севастійського; праведних Богоотців Іоакима та Анни
10 вересня, четвер Мучениць Мінодори, Митродори та Німфодори
11 вересня, п’ятниця Преподобного Силуана Афонського та інші церковні пам’яті дня
12 вересня, субота Священномученика Автонома Італійського, єпископа
13 вересня, неділя Пам’ять священномученика Корнилія Сотника
14 вересня, понеділок Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього (одноденний піст)
15 вересня, вівторок Великомученика Микити
16 вересня, середа Великомучениці Євфимії Всехвальної
17 вересня, четвер Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
18 вересня, п’ятниця Преподобного Євменія, єпископа Гортинського
19 вересня, субота Мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта
20 вересня, неділя Мучеників та сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомученика Євстатія Плакиди та його родини
21 вересня, понеділок Апостола від 70-ти Кодрата
22 вересня, вівторок Пророка Йони; преподобного Йони
23 вересня, середа Зачаття чесного і славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана
24 вересня, четвер Первомучениці рівноапостольної Теклі
25 вересня, п’ятниця Преподобної Єфросинії Олександрійської
26 вересня, субота Преставлення апостола та євангеліста Івана Богослова
27 вересня, неділя Мученика Калістрата та інших святих
28 вересня, понеділок Преподобного Харитона Сповідника; святого В’ячеслава, князя Чеського
29 вересня, вівторок Преподобного Киріяка, самітника
30 вересня, середа Священномученика Григорія, єпископа Вірменії

*Календарні дати звірено з офіційним календарем ПЦУ на 2026 рік та церковним календарем УГКЦ.

Які свята варто відзначити окремо

У вересні 2026 року головна увага припадає на два нерухомі дванадесяті свята – Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня та Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього 14 вересня.

Важливо не плутати сучасні дати з календарем, за яким православні в Україні жили до реформи. До переходу ПЦУ на новоюліанський календар Різдво Богородиці святкували 21 вересня, а Воздвиження Хреста – 27 вересня. Після календарної реформи ці свята змістилися відповідно на 8 та 14 вересня.

Водночас календарні зміни не стосуються перехідних свят, дати яких визначаються залежно від Великодня. У 2026 році Великдень православні та західні християни святкували 12 квітня.

Пости у вересні 2026 року

У вересні немає багатоденного посту. Водночас традиційні пісні дні припадають на середи та п’ятниці, за винятком періодів, коли за церковним календарем посту немає.

Окремий одноденний піст встановлений на 14 вересня – день Воздвиження Хреста Господнього. Це підтверджує офіційне рішення Священного Синоду ПЦУ від липня 2026 року.

Вересень 2026 року для вірян буде насиченим важливими церковними датами, а головними святами місяця стануть Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.

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Теги: церква свята релігія православна церква УГКЦ

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