В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 23°- 25° тепла

Сьогодні, 19 серпня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями значні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Хмарно з проясненнями. Вночі у більшості північних, центральних і південних областей, вдень на сході та південному-сході країни місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході 13-18°, вдень 21-26°, на крайньому сході країни до 30°.

Прогноз погоди на 19 серпня Укргідрометцентр

У середу, 19 серпня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 21-26°, у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Як відомо, 18 серпня у Києві та ряді регіонів центральної України фіксується стрімке зниження температури повітря – майже вдвічі за кілька годин.

Так, ще о 15:00 стовпчики термометрів показували спекотні +30-31°C, однак вже за кілька годин, ближче до 18:00, температура впала вдвічі й становила лише +16°C.