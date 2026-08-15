У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Попри те, що рішення щодо відстрочки ще не було ухвалене, Нечитайла направили на ВЛК, а згодом – до військової частини

«Кандидат історичних наук опинився у військовій частині під час розгляду відстрочки ЦНАПом», – заявив Лубінець

Відомого українського археолога, кандидата історичних наук Павла Нечитайла, який у 2022 році добровольцем пішов до ЗСУ та має статус учасника бойових дій, мобілізували повторно під час розгляду його документів на продовження відстрочки. Про цей резонансний випадок повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує «Главком».

За словами омбудсмана, йдеться про старшого наукового співробітника НДЦ «Охоронна археологічна служба України» НАН України. Раніше він служив у ЗСУ стрільцем, після чого повернувся до наукової роботи.

«Кандидат історичних наук опинився у військовій частині під час розгляду відстрочки ЦНАПом», – написав Лубінець.

Омбудсман зазначив, що 28 липня археолог звернувся до ЦНАПу в Кам’янці-Подільському для продовження відстрочки як працівник із науковим ступенем. Він отримав підтвердження про прийняття документів, а відповідь мала надійти протягом 15 днів.

Однак 8 серпня чоловіка доставили до Кам’янець-Подільського районного ТЦК та СП. За словами дружини науковця, він повідомив працівників ТЦК про подану заяву та показав опис вхідного пакета документів, але цей документ у нього забрали.

Попри те, що рішення щодо відстрочки ще не було ухвалене, Нечитайла направили на ВЛК, а згодом – до військової частини.

«Якщо передбачена законом процедура ще триває, чому її результату не дочекалися?», – запитує Лубінець.

Павло Нечитайло раніше сам описав ситуацію з «бусифікацією» у Facebook. Він зазначив, що мав чинну відстрочку до 1 серпня, а 28 липня подав документи на нову.

«Відмови про відстрочку не було. 9.08 був бусифікований в Кам’янці, хоча за законом 15 діб з моменту подачі документів не пройшло. Тепер вже в частині», – написав науковець.

В іншому дописі він заявив, що не розуміє, чому працівники ТЦК проігнорували процедуру розгляду відстрочки. Нечитайло також наголосив, що пішов на службу добровольцем у 2022 році та має посвідчення УБД.

«Мені прикро, що будучи добровольцем 2022 року з посвідченням УБД я не заслуговую на нормальний мобілізаційний процес», – написав археолог.

Омбудсман заявив, що ситуація з мобілізацією науковця потребує перевірки. Він повідомив про направлення до Офісу Генерального прокурора інформації щодо можливого кримінального правопорушення, а також звернення до Військової служби правопорядку ЗСУ.

«Мобілізація необхідна, але вона не може бути за межею закону. Бо держава відрізняється від свавілля саме процедурами, правилами та повагою до людини», – підкреслив Лубінець.

За його словами, практика сліпої «бусифікації» та мобілізації «для галочки» має бути викорінена, оскільки мобілізаційні заходи повинні відбуватися відповідно до встановлених законом процедур.

Нагадаємо, 13 серпня під час отримання $10 тис затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. За даними слідства, за ці гроші він нібито мав посприяти тому, щоб трьох військовозобов'язаних не мобілізували, зняли з розшуку в системі «Оберіг» та створили умови для їхнього подальшого бронювання за місцем роботи. Правоохоронці стверджують, що це не перший зафіксований епізод у межах цього кримінального провадження.

Раніше слідчі задокументували отримання начальником обласного ТЦК ще $5 тис. 14 серпня посадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За відповідною статтею йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 4 млн 659 тис. 200 грн.

До слова, напередодні керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсторонили від посади. Відповідне рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Офіс омбудсмена неодноразово фіксував порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема у діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП.