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В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
В Україні невелика хмарність, дощитиме
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 28°-30° тепла

Сьогодні, 18 серпня, в Україні невелика хмарність, місцями значні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в західних областях, вдень в Україні, крім південного сходу і сходу, помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°, в західних областях та на Житомирщині 20-25°.

Прогноз погоди на 18 серпня
Прогноз погоди на 18 серпня
Укргідрометцентр

У вівторок, 18 серпня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощі , грози , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 28-33°, у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов у низці регіонів України 18 серпня. Очікуються грози, в окремих районах – град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності – жовтий. 

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Теги: погода вітер Укргідрометцентр прогноз погоди

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