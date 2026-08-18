Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»

Масована атака реактивними дронами тривала протягом всього дня

Упродовж дня 18 серпня російські війська завдали масованого удару по території України, випустивши 76 реактивних безпілотників типу «Shahed», повідомляє «Главком» з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України.

Повітряна тривога та атака тривали в період з 07.00 до 18.30, а основними напрямками удару стала Київська область.

Під час цієї денної атаки силам протиповітряної оборони вдалося успішно збити та подавити понад 70 реактивних БПЛА противника. Незважаючи на ефективну роботу ППО, у кількох локаціях зафіксовано влучання безпілотників, а також падіння уламків збитих цілей, інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Одразу після 18.30 у повітряний простір України зайшла наступна хвиля ворожих безпілотників, що налічувала ще понад 20 реактивних БПЛА. Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони триває, а військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, в Києві станом на 20:30 відбулося дев'ять повітряних тривог. Остання з них тривала 1 годину 46 хвилин.

Повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва у дворі п’ятиповерхового житлового будинку впали уламки російського безпілотника. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.