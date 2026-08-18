Головна Новини
search button user button menu button

Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Сили оборони успішно збили та подавили понад 70 реактивних БПЛА
фото з відкритих джерел

Масована атака реактивними дронами тривала протягом всього дня

Упродовж дня 18 серпня російські війська завдали масованого удару по території України, випустивши 76 реактивних безпілотників типу «Shahed», повідомляє «Главком» з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України.

Повітряна тривога та атака тривали в період з 07.00 до 18.30, а основними напрямками удару стала Київська область.

Під час цієї денної атаки силам протиповітряної оборони вдалося успішно збити та подавити понад 70 реактивних БПЛА противника. Незважаючи на ефективну роботу ППО, у кількох локаціях зафіксовано влучання безпілотників, а також падіння уламків збитих цілей, інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Одразу після 18.30 у повітряний простір України зайшла наступна хвиля ворожих безпілотників, що налічувала ще понад 20 реактивних БПЛА. Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони триває, а військові закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, в Києві станом на 20:30 відбулося дев'ять повітряних тривог. Остання з них тривала 1 годину 46 хвилин.

Повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва у дворі п’ятиповерхового житлового будинку впали уламки російського безпілотника. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ дрон війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави наголосив, що одним із головних завдань залишається посилення протиповітряної оборони
Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду
24 липня, 18:23
Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
Понад 1600 постраждалих від російських мін: найбільше страждають фермери
14 серпня, 20:21
Подібні спроби регулювання ціни вже провалилися в окупованому Криму
Паливна криза в РФ: влада взялася за ціни всюди, крім Москви
15 серпня, 23:10
Наслідки атаки російських окупантів 21 липня 2026 року на Запоріжжя
Удари по Запоріжжю, Херсону та Одесі: Зеленський звернувся із закликом до ЄС
21 липня, 14:29
Будинок, охоплений вогнем внаслідок влучання ворожого дрона
На Київщині через атаку дронів постраждали п’ятеро людей, серед них діти (фото)
22 липня, 11:18
Росія 26 липня відзначила День Військово-морського флоту
Зустріч Путіна з моряками: фото спричинило бурхливе обговорення в мережі
28 липня, 18:57
Залежність США від російського урану виявилася більшою, ніж десять років тому
США не змогли позбутися залежності від російського урану – Bloomberg
30 липня, 16:16
Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026
Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026
7 серпня, 21:18
До цілі дрони ССО подолали понад 2 тис. км
Понад 2 тис. км від України. Підтверджено ураження найбільшого нафтохімічного комплексу РФ
10 серпня, 17:51

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
112K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
76K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Сьогодні, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Сьогодні, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Сьогодні, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Сьогодні, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ЄС направляє екстрену допомогу Бельгії та Іспанії для боротьби з масштабними лісовими пожежами
Вчора, 20:24

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua