Хакери «поклали» сайти Кремля, ФСБ, російських МВС, Мін'юсту та Міноборони

Офіційні сайти РФ не можна відкрити у великих містах по всьому світу

Кібервійська продовжують виконувати свою роботу

Сайт російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) не відкривається по всьому світові.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в своєму Телеграм.

При цьому він запостив скріншот, на якому показується, що сайт ФСБ не можна відкрити у великих містах по всьому світу.

Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що не відкриваються сайти Кремля, МВС РФ, Мін'юсту РФ та Міноборони РФ.

Ймовірно, це справа рук хакерів.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.