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    Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink

    Ілон Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink - Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink
    Ілон Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink
    фото з відкритих джерел

    Сервіс Starlink тепер активний в Україні

    Засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету. Про це Маск повідомив у twitter.

    У суботу, 26 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав Ілона Маска надати Україні доступ до супутникового інтернету Starlink.

    «Поки ви намагається колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу, російські ракети атакують громадян України. Прошу вас забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету, а також звернутися до РФ – багато мислячих росіян поважають вас», – написав Федоров таке звернення до Ілона Маска у Twitter.

    Через 10 годин американський мільярдер відповів українському посадовцю згодою.

    «Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі», – написав Маск.

    Компанія SpaceX встановила вже понад тисячу супутників для Starlink та продовжує розширювати покриття. Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тис. таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тис.

    До слова, компанія «Київстар» через надзвичайні події у країні запроваджує безкоштовний дзвінок в межах мережі. Ми допомагаємо нашим абонентам залишатися на зв'язку навіть без поповнення рахунку. Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом.

    Теги: Росія інтернет Ілон Маск SpaceX Михайло Федоров
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    Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink