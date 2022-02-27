Маск надасть Україні доступ до супутникового інтернету Starlink

Сервіс Starlink тепер активний в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету. Про це Маск повідомив у twitter.

У суботу, 26 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав Ілона Маска надати Україні доступ до супутникового інтернету Starlink.

«Поки ви намагається колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну. Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу, російські ракети атакують громадян України. Прошу вас забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету, а також звернутися до РФ – багато мислячих росіян поважають вас», – написав Федоров таке звернення до Ілона Маска у Twitter.

Через 10 годин американський мільярдер відповів українському посадовцю згодою.

«Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі», – написав Маск.

Компанія SpaceX встановила вже понад тисячу супутників для Starlink та продовжує розширювати покриття. Загалом SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тис. таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тис.

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