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    Хакери зламали сайт поліції Лондона

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    <span>Фото: скриншот CNN Breaking News / Twitter</span> - Хакери зламали сайт поліції Лондона
    Фото: скриншот CNN Breaking News / Twitter

    Хакери використали систему, яка автоматично видає контент на кілька платформ

    Невідомі хакери зламали електронну пошту, аккаунт у Twitter і веб-сайт служби поліції Лондона.

    Як повідомляє CNN, на сторінці Скотленд-Ярду в соцмережі з’явилися твіти з нецензурною лексикою. Листи з аналогічним змістом також були відправлені з поштової скриньки правоохоронців.

    Повідомляється, що хакери використали систему, яка автоматично видає контент на кілька платформ.

    «Бюро поліції використовує онлайн-провайдера MyNewsDesk для випуску новин та іншої інформації. Коли стаття публікується через MyNewsDesk, вона з’являється на веб-сайті, в облікових записах Twitter і генерує електронні листи тим, хто підписався на отримання оновлень», — заявили в поліції.

    Правоохоронці підкреслили, що ніякі інші системи не були пошкоджені.

    «На даному етапі ми впевнені, що єдина проблема безпеки пов’язана з доступом до нашого облікового запису MyNewsDesk. Не було ніякого злому власної ІТ-інфраструктури поліції», — йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що твіти, поширені хакерами, вже вилучені. 

    Американська компанія Microsoft попередила 10 тисяч користувачів, що хакери з різних країн, зокрема з РФ, зламали їх акаунти впродовж минулого року.

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