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    У світі

    Microsoft заявляє про хакерські атаки з Росії

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    У Microsoft зазначили, що проблема з хакерами ще не скоро зникне з повсякденного життя - Microsoft заявляє про хакерські атаки з Росії
    У Microsoft зазначили, що проблема з хакерами ще не скоро зникне з повсякденного життя

    Microsoft попередив 10 тисяч користувачів, що хакери з різних країн зламали їх акаунти протягом минулого року

    Американська компанія Microsoft попередила 10 тисяч користувачів, що хакери з різних країн, зокрема з РФ, зламали їх акаунти впродовж минулого року.

    Про це повідомляє The Verge з посиланням на віцепрезидента з питань безпеки користувачів в Microsoft Тома Барта.

    «Microsoft попередив 10 тисяч користувачів, що хакери з різних країн зламали їх акаунти протягом минулого року», - йдеться у повідомленні.

    За словами Барта, йдеться про хакерські групи Holmium та Mercury з Ірану, Thallium із Північної Кореї та Yttrium і Strontium з Росії.

    Як зазначили у Microsoft, проблема з хакерами ще не скоро зникне з повсякденного життя.

    Барт наголосив, що уряди країн, громадське суспільство та технологічна індустрія повинні усвідомлювати й відігравати важливу роль у захисті демократії.

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