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    Хакери зламали захист усіх айфонів

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    Хакери зламали захист усіх айфонів

    Програма дозволяє змінювати приховані налаштування iOS і встановлювати додатки в обхід магазину Apple

    Кіберзлочинці створили програму, що дозволяє зламати будь-який смартфон Apple. Про це повідомляє видання Wired.

    Злом можливий за допомогою процедури джейлбрейка завдяки встановленню на смартфон програмного забезпечення. Його створили фахівці з проекту Unc0ver.

    Хакери зазначають, що їхнє програмне забезпечення можна встановити практично на всі смартфони Apple, в тому числі ті, що використовують iOS 13.5.

    Встановити Джейлбрейк дозволяють платформи AltStore і Cydia. Хакерське ПЗ дозволяє змінювати приховані налаштування iOS, а також встановлювати додатки в обхід магазину Apple.

    Програма нібито не підриває безпеку iOS, оскільки не отримує доступ до особистих даних і не зупиняє роботу фірмових сервісів Apple.

    При цьому хакери не розкрили принцип, який дозволив зламати гаджети. В Apple ситуацію не коментують. Самі хакери зазначають, що на усунення вразливості може піти два-три тижні.

    кібератака Apple смартфон хакер
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