Хакери зламали захист усіх айфонів
Програма дозволяє змінювати приховані налаштування iOS і встановлювати додатки в обхід магазину Apple
Кіберзлочинці створили програму, що дозволяє зламати будь-який смартфон Apple. Про це повідомляє видання Wired.
Злом можливий за допомогою процедури джейлбрейка завдяки встановленню на смартфон програмного забезпечення. Його створили фахівці з проекту Unc0ver.
Хакери зазначають, що їхнє програмне забезпечення можна встановити практично на всі смартфони Apple, в тому числі ті, що використовують iOS 13.5.
Встановити Джейлбрейк дозволяють платформи AltStore і Cydia. Хакерське ПЗ дозволяє змінювати приховані налаштування iOS, а також встановлювати додатки в обхід магазину Apple.
Програма нібито не підриває безпеку iOS, оскільки не отримує доступ до особистих даних і не зупиняє роботу фірмових сервісів Apple.
При цьому хакери не розкрили принцип, який дозволив зламати гаджети. В Apple ситуацію не коментують. Самі хакери зазначають, що на усунення вразливості може піти два-три тижні.