Хакери зламали захист усіх айфонів



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Програма дозволяє змінювати приховані налаштування iOS і встановлювати додатки в обхід магазину Apple

Кіберзлочинці створили програму, що дозволяє зламати будь-який смартфон Apple. Про це повідомляє видання Wired.

Злом можливий за допомогою процедури джейлбрейка завдяки встановленню на смартфон програмного забезпечення. Його створили фахівці з проекту Unc0ver.

Хакери зазначають, що їхнє програмне забезпечення можна встановити практично на всі смартфони Apple, в тому числі ті, що використовують iOS 13.5.

Встановити Джейлбрейк дозволяють платформи AltStore і Cydia. Хакерське ПЗ дозволяє змінювати приховані налаштування iOS, а також встановлювати додатки в обхід магазину Apple.

Програма нібито не підриває безпеку iOS, оскільки не отримує доступ до особистих даних і не зупиняє роботу фірмових сервісів Apple.

При цьому хакери не розкрили принцип, який дозволив зламати гаджети. В Apple ситуацію не коментують. Самі хакери зазначають, що на усунення вразливості може піти два-три тижні.