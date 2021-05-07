«Кілер» Лукашенка просить статус біженця в Україні

Віталій Макаренко має посвідку на проживання в Україні, де проживає його родина.

Віталій Макаренко має посвідку на проживання в Україні, де проживає його родина.

Один з фігурантів справи про «замах» на президента Білорусі має посвідку на проживання в Україні

Один з обвинувачених у справі про «замах на Олександра Лукашенка» глава Могилевської обласної організації партії Білоруський Народний Фронт Віталій Макаренко подав прохання в Державну міграційну службу України з проханням про надання статусу біженця або додаткового захисту української держави. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Справа в тому, що у Макаренка є посвідка на проживання в Україні і тут живе його сім'я.

Також обвинувачений і його захист планують звернутися до Офісу генпрокурора України, щоб, з одного боку, повідомити про політичні мотиви кримінальної справи проти нього в Білорусі і клопотати про невидачу, а з іншого - для отримання інформації про екстрадицію.

Макаренко зазначив, що справа проти нього явно політична і сфальсифікована. Він запевнив, що не скоював ніяких дій, які можна кваліфікувати як змова або замах.

Білорус не виключає, що його включили в список фігурантів справи з метою просування акценту про «український слід».

«Зараз такі конфронтаційні відносини з Україною... І тому, що більший період часу я провів в Україні, моя сім'я живе тут, мабуть, хотіли просунути український слід. Інакше, я не розумію, навіщо я їм потрібен », - заявив Макаренко.

Нагадаємо, у серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких офіційно переміг Олександр Лукашенко, однак результати голосування не були визнані міжнародною спільнотою та опозицією. Можлива фальсифікація виборів спровокувала масові протести, які тривають до сьогодні.

Наприкінці лютого глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі. За даними Джозвяка, робота над ним триває з початку березня.

До санкційного списку ЄС уже включено 84 фізичних осіб і 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах у Білорусі.

Нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

Читайте також: