Харківщина протягом тижня зазнала 40 обстрілів із боку окупантів

На сьогодні звільнено 1027 населених пунктів

Ворог щоденно продовжує знищувати Харківщину. Протягом цього тижня Харків, Андріївка, Балаклія, Барвінкове, Бугаївка, Печеніги, Золочів, Одноробівка, Кицівка, Івашки, Малинівка, Уди, Безлюдівка, Калинове, Богодухівська, Дергачівська та Циркунівська територіальні громади понад 40 разів зазнали ракетних, авіаційних, артилерійських, мінометних обстрілів з боку Російської Федерації. Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, під час свого щоденного звіту перед громадянами.

За його словами, працівники екстрених та комунальних служб майже цілодобово працюють задля повернення звичного ритму життя українців.

«Станом на сьогодні звільнено 1027 населених пунктів. Роботу гуманітарних штабів розпочато на 95% визволених територій», – додав Тимошенко.

Нагадаємо, рашистські війська зараз не мають ресурсів для повномасштабного наступу на Харків. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Місцева влада готова до можливого повторного наступу окупантів на Харків та спроб оточити місто. «Ми це розуміємо та щодня працюємо над тим, щоб зміцнювати наші оборонні позиції як у місті Харкові, так і в усіх інших населених пунктах, які зараз перебувають під нашим контролем», – запевнив Синєгубов.