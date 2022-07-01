«Досягнення» Путіна від початку вторгнення

Українці на очах у всіх стають Великою Нацією

З 24 лютого Путін:

залишив країну без цивільної авіації;

залишив країну без 96% всього автопрому;

$300 млрд. золотовалютних резервів заморожено, ймовірно, їх передадуть Україні;

флагманський крейсер «Москва» потоплений;

Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС;

Фінляндія та Швеція будуть прийняті до НАТО;

половина російських банків під санкціями та відключені від SWIFT;

майже всі іноземні корпорації згортають або вже згорнули інвестиції та бізнес у Росії;

імпорт технологій, напівпровідників у Росію неможливий;

відбувається втеча найобдарованіших громадян за кордон;

запроваджено прямі та непрямі санкції на експорт нафтопродуктів;

готуються прямі та непрямі санкції щодо газу;

армія РФ майже повністю знекровлена битвами за промзони кількох міст;

західні партнери почали передавати Україні озброєння, за допомогою яких вона виграє війну;

найвпливовіші представники бізнесу Росії перебувають під світовими санкціями, їхні компанії зазнають величезних збитків;

над Путіним відкрито потішаються світові лідери;

росіяни вкриті ганьбою на кілька поколінь уперед;

Путін – можливо, найбільш зневажена людина сучасності

Українці на очах у всіх стають Великою Нацією.

У мене у зв'язку з цим є лише одне питання: Вова, а чи можна було б все так бездарно просрати ще швидше?

Джерело: блог Антона Геращенко

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