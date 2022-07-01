«Досягнення» Путіна від початку вторгнення
Над лідером Росії відкрито потішаються світові лідери
фото з відкритих джерел
Українці на очах у всіх стають Великою Нацією
З 24 лютого Путін:
- залишив країну без цивільної авіації;
- залишив країну без 96% всього автопрому;
- $300 млрд. золотовалютних резервів заморожено, ймовірно, їх передадуть Україні;
- флагманський крейсер «Москва» потоплений;
- Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС;
- Фінляндія та Швеція будуть прийняті до НАТО;
- половина російських банків під санкціями та відключені від SWIFT;
- майже всі іноземні корпорації згортають або вже згорнули інвестиції та бізнес у Росії;
- імпорт технологій, напівпровідників у Росію неможливий;
- відбувається втеча найобдарованіших громадян за кордон;
- запроваджено прямі та непрямі санкції на експорт нафтопродуктів;
- готуються прямі та непрямі санкції щодо газу;
- армія РФ майже повністю знекровлена битвами за промзони кількох міст;
- західні партнери почали передавати Україні озброєння, за допомогою яких вона виграє війну;
- найвпливовіші представники бізнесу Росії перебувають під світовими санкціями, їхні компанії зазнають величезних збитків;
- над Путіним відкрито потішаються світові лідери;
- росіяни вкриті ганьбою на кілька поколінь уперед;
Путін – можливо, найбільш зневажена людина сучасності
Українці на очах у всіх стають Великою Нацією.
У мене у зв'язку з цим є лише одне питання: Вова, а чи можна було б все так бездарно просрати ще швидше?
Джерело: блог Антона Геращенко
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.