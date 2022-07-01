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    Думки вголос

    «Досягнення» Путіна від початку вторгнення

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

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    Над лідером Росії відкрито потішаються світові лідери - «Досягнення» Путіна від початку вторгнення
    Над лідером Росії відкрито потішаються світові лідери
    фото з відкритих джерел

    Українці на очах у всіх стають Великою Нацією

    З 24 лютого Путін:

    • залишив країну без цивільної авіації;
    • залишив країну без 96% всього автопрому;
    • $300 млрд. золотовалютних резервів заморожено, ймовірно, їх передадуть Україні;
    • флагманський крейсер «Москва» потоплений;
    • Україна набула статусу кандидата на вступ до ЄС;
    • Фінляндія та Швеція будуть прийняті до НАТО;
    • половина російських банків під санкціями та відключені від SWIFT;
    • майже всі іноземні корпорації згортають або вже згорнули інвестиції та бізнес у Росії;
    • імпорт технологій, напівпровідників у Росію неможливий;
    • відбувається втеча найобдарованіших громадян за кордон;
    • запроваджено прямі та непрямі санкції на експорт нафтопродуктів;
    • готуються прямі та непрямі санкції щодо газу;
    • армія РФ майже повністю знекровлена битвами за промзони кількох міст;
    • західні партнери почали передавати Україні озброєння, за допомогою яких вона виграє війну;
    • найвпливовіші представники бізнесу Росії перебувають під світовими санкціями, їхні компанії зазнають величезних збитків;
    • над Путіним відкрито потішаються світові лідери;
    • росіяни вкриті ганьбою на кілька поколінь уперед;

    Путін – можливо, найбільш зневажена людина сучасності

    Українці на очах у всіх стають Великою Нацією.

    У мене у зв'язку з цим є лише одне питання: Вова, а чи можна було б все так бездарно просрати ще швидше?

    Джерело: блог Антона Геращенко

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    Теги: росія окупанти НАТО санкції інвестиції експорт армія війна путін імпорт бізнес українці Україна озброєння окупація #stoprussia
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    «Досягнення» Путіна від початку вторгнення