За рахунок нових технологій Україна може перевершити агресора по безпілотниках протягом року, – Володимир Яценко

«Дешевий та ефективний». Інженери із Дніпра розробили новий бойовий безпілотник

Група українських інженерів із Дніпра розробила безпілотник із різними модифікаціями для подолання ворожої ППО та більш ефективного виконання бойових завдань. Про це в інтерв'ю «Фокусу» розповів ініціатор проекту, один із засновників «Монобанку» Володимир Яценко.

«Ми створили універсальний кадр, який модифікується для потрібного бойового завдання протягом години – від тактичного (розвідник або ударний дрон) до оперативного (робота на великих відстанях від лінії фронту з тим самим функціоналом). Ми поставили собі завдання зробити дуже дешевий і ефективний БПЛА, спеціально пристосований для вирішення бойових завдань. Є такий показник як ймовірність подолання РЕБ та ППО противника. За розрахунками він у нас один із найкращих через застосування новітніх технологій, а його дешевизна нівелює збитки від його втрати при виконанні бойового завдання. У нас був випадок, коли один із безпілотників, який ми передали ЗСУ, окупанти 10 днів не могли збити засобами ППО. Щоб його знищити, вони використали ракету БУК. Уявіть собі – проста, практично базова модель безпілотника, яка коштувала не більше 5 000 доларів, змусила ворога витратити ракету ціною 200 000 доларів», – розповів Володимир Яценко.

Він наголосив, що за рахунок нових технологій виробництва Україна може перевершити агресора у кількості та якості безпілотників протягом року.

«Скажу так, і це не якесь припущення, ми можемо протягом року досягти паритету з агресором у цьому питанні. На сьогодні це навіть не питання фінансів. У мене дуже багато запитів на продаж, але я для себе прийняв рішення, що ми не продаємо, а передаємо наші апарати в правильні підрозділи, де вони будуть використовуватися максимально ефективно. Головне завдання, яке я вирішую організаційно – логістичне. Закупівля комплектуючих для виробництва 300 апаратів напружує навіть китайців. Можу сказати, що ми зараз закуповуємо комплектуючі партіями щонайменше для 100 апаратів», – зазначив Володимир Яценко.

Нагадаємо, американська компанія Nvidia припинила в Росії продавати та продовжувати ліцензії на своє програмне забезпечення. Тепер проблеми можуть розпочатися і в роботі суперкомп'ютерів «Сбербанку», «Яндекса» та МТС.