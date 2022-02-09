Харківське підприємство випробовує найновітнішу модернізацію основного танку ЗСУ (фото)

Оновлений танк отримав сучасні засоби зв'язку та додатковий захист

Харківський бронетанковий завод, що входить до складу «Укроборонпрому», завершив модернізацію основного українського бойового танку Т-64БВ та наразі здійснює випробування оновленої бойової машини для подальшого масового переоснащення вітчизняної броньованої техніки за відповідним зразком. Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Фахівці підприємства під час проведення капітального ремонту та модернізації на замовлення Міністерства оборони України оснастили танк новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті. Крім того, було удосконалено паливну система бойової машини та встановлено додатковий броньований захист паливних баків.

Варто зазначити, що додатковий протикумулятивний захист та бронювання паливних баків – важливі модифікації, що, зокрема, дозволяють суттєво підвищити шанси на збереження бойової машини під час підтримки піхоти в умовах загальновійськового бою та протидії високомобільним підрозділам противника, які мають на озброєнні кумулятивні засоби ураження бронетехніки.

«Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО», – зазначив директор Харківського бронетанкового заводу Герман Сметанін.

Раніше «Укроборонпром» представив модернізований командирський танк Т-64БВК (відео).

Також нагадаємо, що нещодавно Збройні сили показали, як Javelin знищив на Донбасі танк (відео).

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