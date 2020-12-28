Харківські депутати зберуться напередодні новорічних свят, щоб увічнити пам’ять Кернеса

У проекті порядку денного - 18 питань, де першим стоїть увічнення пам'яті міського голови

У середу, 30 грудня, в Харкові відбудеться позачергова сесія міської ради. Друга позачергова сесія Харківської міської ради восьмого скликання відбудеться 30 грудня, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Розпорядження про скликання сесії підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов. У проекті порядку денного - 18 питань та різне. Початок сесії - о 12:00.

Першим розглянуть питання про увічнення пам'яті міського голови Геннадія Кернеса.

Також депутати мають внести зміни до бюджету міста Харкова на 2020 рік, бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік, затвердили список переможців громадського бюджету, внести зміни до низки соціальних та економічних програм. Також депутати мають затвердили регламент міської ради восьмого скликання.

Нагадаємо, 23 грудня в Харківському національному академічному театрі опери та балету відбулася церемонія прощання з міським головою Геннадієм Кернесом, який помер унаслідок ускладнень коронавірусу. Зранку 23 грудня його відспівали в Благовіщенському соборі.

Після прощання Кернеса поховали на харківському кладовищі №2 на алеї почесних громадян.

Колишній очільник міста залишив заповіт, у якому фігурують дружина й троє його дітей. Кернес розділив майно між Оксаною й Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Даниїлом Приваловим у відповідній послідовності.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.