Харківські депутати знову будуть голосувати за проспект маршала Жукова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сесія Харківської міськради відбудеться 16 жовтня Фото: Kharkiv Today

Депутати розглянуть електронну петицію «Поверніть харків'янам історію», яка набрала 5587 голосів

Харківська міська рада знову буде проводити голосування з питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це повідомляє Kharkiv Today в понеділок, 30 вересня.

Зазначено, що питання повторно розглянуть на сесії Харківської міськради 16 жовтня. Після того, як Харківський окружний адмінсуд визнав рішення міськради про перейменування проспекту незаконним, чиновники вирішили прийняти нове, до якого претензій у суду не буде.

Внести зміни в рішення «Про розгляд електронної петиції» міський голова Геннадій Кернес вирішив у зв'язку із 75-ою річницею визволення України від нацизму під час Другої світової війни 1939-1945 років.

«Депутати розглянуть електронну петицію «Поверніть харків'янам історію», яка набрала 5587 голосів, і, оскільки у міського голови в залі більшість (фракція Опоблок - Довіряй справам), сумнівів у її прийнятті немає. Таким чином, рішення червневої сесії, яке суд визнав незаконним, більше не буде», - пише видання.

«Вважати таким, що втратило силу, рішення сесії Харківської міськради 7-го скликання від 19.06.2019 за №1667 / 19 «Про розгляд електронної петиції», - сказано в проекті рішення.

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові.