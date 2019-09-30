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    Харківські депутати знову будуть голосувати за проспект маршала Жукова

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    <p>Сесія Харківської міськради відбудеться 16 жовтня</p> - Харківські депутати знову будуть голосувати за проспект маршала Жукова

    Сесія Харківської міськради відбудеться 16 жовтня

    Фото: Kharkiv Today

    Депутати розглянуть електронну петицію «Поверніть харків'янам історію», яка набрала 5587 голосів

    Харківська міська рада знову буде проводити голосування з питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це повідомляє Kharkiv Today в понеділок, 30 вересня.

    Зазначено, що питання повторно розглянуть на сесії Харківської міськради 16 жовтня. Після того, як Харківський окружний адмінсуд визнав рішення міськради про перейменування проспекту незаконним, чиновники вирішили прийняти нове, до якого претензій у суду не буде.

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    Внести зміни в рішення «Про розгляд електронної петиції» міський голова Геннадій Кернес вирішив у зв'язку із 75-ою річницею визволення України від нацизму під час Другої світової війни 1939-1945 років.

    «Депутати розглянуть електронну петицію «Поверніть харків'янам історію», яка набрала 5587 голосів, і, оскільки у міського голови в залі більшість (фракція Опоблок - Довіряй справам), сумнівів у її прийнятті немає. Таким чином, рішення червневої сесії, яке суд визнав незаконним, більше не буде», - пише видання.

    «Вважати таким, що втратило силу, рішення сесії Харківської міськради 7-го скликання від 19.06.2019 за №1667 / 19 «Про розгляд електронної петиції», - сказано в проекті рішення.

    Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові. 

     

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