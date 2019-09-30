Харківські депутати знову будуть голосувати за проспект маршала Жукова
Сесія Харківської міськради відбудеться 16 жовтня
Депутати розглянуть електронну петицію «Поверніть харків'янам історію», яка набрала 5587 голосів
Харківська міська рада знову буде проводити голосування з питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це повідомляє Kharkiv Today в понеділок, 30 вересня.
Зазначено, що питання повторно розглянуть на сесії Харківської міськради 16 жовтня. Після того, як Харківський окружний адмінсуд визнав рішення міськради про перейменування проспекту незаконним, чиновники вирішили прийняти нове, до якого претензій у суду не буде.
Внести зміни в рішення «Про розгляд електронної петиції» міський голова Геннадій Кернес вирішив у зв'язку із 75-ою річницею визволення України від нацизму під час Другої світової війни 1939-1945 років.
«Депутати розглянуть електронну петицію «Поверніть харків'янам історію», яка набрала 5587 голосів, і, оскільки у міського голови в залі більшість (фракція Опоблок - Довіряй справам), сумнівів у її прийнятті немає. Таким чином, рішення червневої сесії, яке суд визнав незаконним, більше не буде», - пише видання.
«Вважати таким, що втратило силу, рішення сесії Харківської міськради 7-го скликання від 19.06.2019 за №1667 / 19 «Про розгляд електронної петиції», - сказано в проекті рішення.
Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові.