У Харкові «повісили» депутатів, які проголосували за повернення проспекту імені Жукова



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На акції протесту зібралось близько півсотні людей

Протестувальники встановили шибениці, на яких повісили опудала, що зображують депутатів Харківської міськради

На площі Конституції в Харкові 1 липня відбулась акція-перфоманс проти повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Георгія Жукова. Про це повідомляє «Громадське».

Зазначається, що акцію організував «Національний корпус».

Так, протестувальники встановили шибениці, на яких повісили опудала, що зображують депутатів Харківської міськради, які голосували за рішення повернути проспекту Григоренка попередню назву.

За словами представника «Нацкорпусу» Михайла Коваленка, акція буде продовжена. «Серед повішених будуть корупціонери і реваншисти», — заявив Коваленко.

На акції протесту зібралось близько півсотні людей.

У Харкові «Нацкорпус» «повісив» депутатів, які проголосували за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г.

На питання, чому «Нацкорпус» вирішив провести саме таку акцію з шибеницями, Коваленко відповів, що таким чином вони хотіли провести «процедуру люстрації корупційним чиновникам» та привернути увагу міських чиновників, що питання незаконного перейменування проспекту все ще обурює харків’ян.

25 червня на проспекті, якому повернули назву імені Жукова ввечері почали замінювати таблички.

Нагадаємо, 19 червня депутати міськради Харкова підтримали повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Жукова. На Григоренка проспект був перейменований у межах декомунізації. Поліція порушила справу через повернення проспекту Жукова у Харкові.

8 травня міськголова Харкова Геннадій Кернес заявив, що хоче прибрати з майдану Свободу в центрі міста намет волонтерів та повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

18 травня суд першої інстанції дозволив залишити намет у центрі міста, а в ніч на 20 травня цей намет підпалили.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі.

2 червня у Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де відбувся з’їзд партії «Довіряй ділам» (партія очільників Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова).

Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам'ятником Жукову.

Увечері 13 червня поліція влаштувала обшуки у харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову.