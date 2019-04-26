Харківські ультрас маршем відзначили 5-річчя пісні про Путіна



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26 квітня футбольні фанати у Харкові провели масштабну акцію

Пісня про Путіна вперше пролунала вулицями Харкова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК «Металіст» і «Шахтар»

Харківські ультрас 26 квітня провели марш на честь п'ятої річниці відомої всьому світу кричалки про президента РФ Володимира Путіна.

«Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!» вперше пролунала вулицями Харкова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК «Металіст» і «Шахтар», - зазначається у соцмережі на сторінці Darkhunter.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.