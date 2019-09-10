Харківський апеляційний суд припиняв роботу через знайдений у підвалі снаряд



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Правоохоронці вияснили, що знахідка не є небезпечною, бо це учбовий артилерійський снаряд

У приміщенні Харківського апеляційного суду було знайдено предмет, схожий на бойовий снаряд, через що суд тимчасово припиняв роботу.

Про це 10 вересня повідомляє пресслужба Харківського апеляційного суду.

Зазначається, що близько 13-ї години у підвальному приміщенні суду працівники Служби судової охорони виявили предмет, схожий на бойовий снаряд.

Суд був вимушений тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій. Була проведена евакуація працівників та відвідувачів суду.

Згодом в ході проведеної правоохоронними органами перевірки знайденого предмету було встановлено, що це учбовий артилерійський снаряд.

Наразі суд працює у звичному режимі.

Нагадаємо, 9 вересня поліція перевіряла інформацію про закладення вибухівки у 7 лікарнях, 17 торговельних центрах, всіх дитячих садках і школах Харкова.